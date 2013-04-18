بخشدار مرکزی و سرپرست حراست فرمانداری شهرستان قرچک منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور طی حکمی "بهنام جهانی" را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان قرچک منصوب کرد.

در حکم وزیر کشور خطاب به بهنام جهانی آمده است:

"در اجرای ماده مصوبه شماره 12/602 در تاریخ 30 مهرماه 1377 شورای عالی اداری، جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان قرچک منصوب می کنم.

امید است، با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید".

لازم به ذکر است، بهنام جهانی اسفندماه سال گذشته با حکم استاندار تهران به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی قرچک منصوب شده بود.

وی مدرس دانشگاه، سرپرست گروه برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات استانداری تهران، مسئول واحد قراردادهای استانداری تهران، بسیجی فعال و نمونه سال 1391 استانداری تهران از جمله سوابق بهنام جهانی است.

سرپرست حراست فرمانداری قرچک منصوب شد

حسین مرادی سرپرست حراست استانداری تهران "مهدی مسکنی" به عنوان سرپرست حراست فرمانداری شهرستان قرچک منصوب و معرفی شد.

طی مراسمی با حضور مهندس رضا ریاحی فرماندار قرچک، نامی معاون اداره کل حراست استانداری تهران، بخشدار مرکزی قرچک و معاونان فرماندار، مهدی مسکنی به عنوان سرپرست حراست فرمانداری قرچک منصوب شد.

حسین مرادی سرپرست حراست استانداری تهران طی حکمی "مهدی مسکنی" را به عنوان سرپرست حراست فرمانداری قرچک مصوب کرد که در این حکم خطاب به وی آمده است:

"پیرو پیشنهاد فرماندار قرچک و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب شما در امور حراستی، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان سرپرست حراست فرمانداری قرچک منصوب می کنم.

امید است، در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) و بهره جویی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در انجام امور محوله موفق بوده و توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم".