دشت اردبيل مكانيزه آبياري مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر از اردبيل، در آغاز اين طرح كه به صورت الگويي و در دو روش آبياري انجام مي شود بيش از 16 هكتار از اراضي تحت پوشش قرار گرفته و اميد مي رود با گسترش اين طرح تمامي اراضي دشت اردبيل به وسيله اين روش آبياري مي شود.

در ابتداي اين مراسم استاندار اردبيل طي سخناني گت: در كشوردر دو بخش كشاورزي و بخصوص آب و خاك تلاشهاي خوبي در طول 8 سال گذشته صورت گرفته و اين نويد را به ما مي دهد كه كشاورزي ما با وجود دستگاهها و تجهيزات مكانيزه و پيشرفته از حال سنتي به سمت نوين و پيشرفته در حال حركت و توسعه است.

سيد جواد نگارنده با اشاره به مشكل كمبود آب در كشور افزود: متاسفانه با وجود منابع غني زير زميني و بارشهاي خوب جوي شاهد كم آبي در كشورمان هستيم و با اين كمبود متاسفانه در بخش كشاورزي با استفاده و با روشهاي سنتي در آبياري فروع صرفه جويي و بهينه استفاده كردن مد نظر قرار نمي گرفت؛ ولي با كمك كارشناسان و متخصصان اين امر امروزه محقق شده و با استفاده از روشهاي مدرن آبياري سنتي به مدرن تبديل شد.

وي گفت: در حال حاضر دولت با پرداخت 70 درصد تسهيلات بانكي بلاعوض و 30 درصد به صورت تسهيلات بانكي بلند مدت در فكر احياء و توانمندي اين بخش است.