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۲۹ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶

احمدي شهركي در پاسخ به مهر:

ثبت نام قطعي 369 داوطلب براي شوراي شهر تهران

ثبت نام قطعي 369 داوطلب براي شوراي شهر تهران

رئيس ستاد انتخابات شهرستان تهران با بيان اينكه در سومين روز نام نويسي داوطلبان شوراي شهر تهران 220 نفر ثبت نام قطعي شده اند گفت: از روز اول ثبت نام تا كنون از 369 داوطلب شوراي شهر تهران ثبت نام قطعي شده است.

به گزارش خبرنگار مهرسعيد احمدي شهركي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر‍، مبني براينكه تاكنون چند نفر براي شوراي شهر تهران ثبت نام كرده اند گفت: در سومين روز نام نويسي از داوطلبان شوراي شهر تهران 220 نفر ثبت نام قطعي شده اند.

رئيس ستاد انتخابات شهرستان تهران افزود:  تا كنون 333 داوطلب مرد و 36 داوطلب زن ثبت نام كرده اند كه در مجموع در طي اين سه روز  369 نفر ثبت نام شده اند.

احمدي شهركي با اشاره به ميانگين سني داوطلبان گفت: در رده سني 25 تا 45 سال 243 نفر و از  61 تا 75 سال 25 نفر ثبت نام كرده اند.

رئيس ستاد انتخابات شهرستان تهران گفت: تاكنون 4 روحاني براي چهارمين دوره شوراي شهر تهران نام نويسي كرده اند.

به گزارش مهر مهلت ثبت نام داوطلبان چهارمين دوره شوراهاي شهر و روستا تا پايان ساعت اداري روز يكشنبه 92/2/1 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2035121

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