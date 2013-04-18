ثبت نام قطعي 369 داوطلب براي شوراي شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهرسعيد احمدي شهركي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر‍، مبني براينكه تاكنون چند نفر براي شوراي شهر تهران ثبت نام كرده اند گفت: در سومين روز نام نويسي از داوطلبان شوراي شهر تهران 220 نفر ثبت نام قطعي شده اند.

رئيس ستاد انتخابات شهرستان تهران افزود: تا كنون 333 داوطلب مرد و 36 داوطلب زن ثبت نام كرده اند كه در مجموع در طي اين سه روز 369 نفر ثبت نام شده اند.

احمدي شهركي با اشاره به ميانگين سني داوطلبان گفت: در رده سني 25 تا 45 سال 243 نفر و از 61 تا 75 سال 25 نفر ثبت نام كرده اند.

رئيس ستاد انتخابات شهرستان تهران گفت: تاكنون 4 روحاني براي چهارمين دوره شوراي شهر تهران نام نويسي كرده اند.

به گزارش مهر مهلت ثبت نام داوطلبان چهارمين دوره شوراهاي شهر و روستا تا پايان ساعت اداري روز يكشنبه 92/2/1 ادامه خواهد داشت.