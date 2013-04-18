كارنامه ارتش در طول حيات نظام جمهوري اسلامي درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد علی گنابادی صبح پنج شنبه در مراسم روز ارتش جمهوري اسلامي ايران در بجنورد عنوان كرد: در ابتداي انقلاب با وجود زمزمه هاي دشمنان، امام خميني(ره) با درك صحيح از درون مايه ارتش، روز 29 فروردين را به عنوان روز ارتش جمهوري اسلامي تعيين كردند.

وي افزود: با وجود اينكه در آن ايام برخي از افراد ارتش را متعلق به نظام طاغوت مي دانستند اما امام راحل با اعتقاد به درون مايه ديني و الهي جريان غالب در ارتش، نيروهاي ارتشي را متعلق به مردم مي دانست و بر ظرفيت هاي انقلابي ارتش واقف بود.

امير گنابادي تصريح كرد: در دوران انقلاب جريان غالب و برتر درون ارتش، نيروهاي مومن و ديني بودند كه از مقابله و كشتار مردم دست كشيده و خواست آنها نيز پيروزي انقلاب اسلامي بود.

وي اضافه كرد: ارتش نيز به اعتماد و اطمينان امام خميني(ره) پاسخ مناسبي داد و در دوران انقلاب و پس از آن اقدامات بسيار مهمي در زمينه پيروزي انقلاب و حفاظت و حراست از مرزهاي ايران اسلامي انجام داد.

امير گنابادي ، پاكسازي ارتش از معدود افراد وابسته به طاغوت، ساخت فناوري هاي نظامي در دوران جنگ و تحريم كشور، مقابله جانانه ارتشيان در مقابل دشمنان در دوران دفاع مقدس، تقديم 49 هزار شهيد و 200 هزار جانباز در راه حفظ ميهن و ... را تنها بخشي از اقدامات و افتخارات ارتش جمهوري اسلامي در سال هاي انقلاب و پس از آن ذكر كرد.

وي با بيان اينكه كارنامه ارتش جمهوري اسلامي در طول حيات 34 ساله اين انقلاب درخشان و پرافتخار است، تصريح كرد: حتي پس از اتمام جنگ و دوران صلح نيز ارتش جمهوري اسلامي خدمات درخشاني را به نظام كرده است.

اين مسئول افزود: پاكسازي بيش از يك ميليون هكتار از اراضي آلوده به مين در غرب و جنوب غربي كشور و تقديم 180 شهيد و سه هزار و جانباز در اين راه، نقش آفريني ارتش جمهوري اسلامي در آب هاي بين المللي، مبارزه با تروريسم بين الملل، حمايت از تجارت بين المللي در آب هاي آزاد و ... از جمله فعاليت هاي ارتش در دوران پس از جنگ محسوب مي شود.

وي با تاكيد اينكه ارتش جمهوري اسلامي با تمام توان، نيرو و تجهيزات از ملت و كيان مملكت دفاع مي كند، اظهار داشت: ارتش كشور با بهره گيري از تجارب ارزنده دوران دفاع مقدس و با عمل به بيانات حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب؛ در چهار سوي كشور ايران اسلامي در حال حفاظت بوده و اجازه كوچكترين تحرك و تعرض احتمالي را به دشمنان نظام اسلامي نمي دهد.