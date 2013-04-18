امنیت انتخابات آتی چشمگیر خواهد بود/ کتاب "باز باران" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین صبح پنج شنبه در مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه بزرگترین حماسه در زمان انتخابات روی می دهد، گفت: محقق شدن شعار "حماسه سیاسی،" بدون وجود امنیت ممکن نیست.

وی تصریح کرد: محقق شدن شعار سال جاری فعالیت چشمگیری را طلب می کند که در اولین مرحله آن "حماسه سیاسی" باید محقق شود.

استاندار فارس با اشاره به اینکه وجود امنیت برای برگزاری انتخاباتی حماسی لازم و ضروری است، تاکید کرد: وجود امنیت در انتخابات است که می تواند باعث ایجاد حماسه شود و در این راه نیرو های نظامی بیشترین تلاش را از خود نشان خواهند داد.

صادق عابدین افزود: برگزاری انتخابات با امنیت انتظاری است که همگان توقع دارند زیرا مردم می خواهند به گونه ای حرکت کنند که "حماسه سیاسی" محقق شود.

وی تصریح کرد: مهمترین شرط محقق شدن "حماسه سیاسی" اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری است که با عمل به این فرامین رئیس جمهوری انتخاب می شود که در راه توسعه کشور قدم برخواهد داشت.

کشور به دلیل برگزاری انتخابات تعطیل نشود

استاندار فارس با اشاره به اینکه انتخابات یک روز است، گفت: "حماسه اقتصادی" نیز از دیگر شعار های سال جاری است که باید نسبت به محقق شدن آن نیز تلاش کرد که در این راستا باید توجه داشت که انتخابات باعث تعطیل شدن کشور و کم شدن فعالیت های مسئولین و مردم نشود.

صادق عابدین افزود: انتخابات و جابه جایی رئیس جمهور یک روز است و نباید مثل گذشته چند ماه قبل و بعد از انتخابات را به بهانه جابه جایی دولت تعطیل کرد.

وی یادآور شد: سال های گذشته چند ماه قبل و بعد از برگزاری انتخابات هرگونه برنامه ریزی و کار در کشور به بهانه انتخابات تعطیل می شد که این نوع رفتار باعث بروز مشکلاتی برای مردم و کشور بود در حالیکه سال جاری باید شعار "حماسه اقتصادی" را محقق کرد.

فارس برای محقق کردن "حماسه اقتصادی" قدم های بزرگی برداشته

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی چند ماه گذشته فعالیت های مختلفی در استان فارس انجام شد، گفت: راه اندازی سه کنسرسیوم نفت و گاز در فارس حرکت بزرگی برای محقق کردن شعار "حماسه اقتصادی" است زیرا این استان با چنین پتانسیلی به زودی به قطبی بزرگ برای فعالیت های شرکت های نفتی و گازی کشور تبدیل می شود.

صادق عابدین افزود: وجود نیروهای خلاق و متخصص در کنار پتانسیل های فراوان استان فارس به خوبی این امکان را به ما می دهد که برای محقق شدن "حماسه اقتصادی" در استان فارس قدم های محکی را برداریم.

وی ادامه داد: موفقیت های بزرگ فرهنگی و اقتصادی استان در کنار همکاری خوب این استان با سازمان انرژی اتمی ایران در بخش کشاورزی از دیگر فعالیت های مهم و بزرگی است که در استان فارس انجام شده است.

استاندار فارس تصریح کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی و زعفران را در استان فارس پیش بینی کرده ایم که با این حرکت در انتظار سرمایه گذاری حدود یک هزار میلیارد تومانی شرکت های مختلف در فارس هستیم.

"باز باران" رونمایی شد

در حاشیه مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در شیراز کتاب "باز باران" نیز رونمایی شد.

این کتاب، خاطرات امیر شهید جمشید جاودانیان از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در فارس است که توسط کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس در چهار هزار جلد منتشر شده است.