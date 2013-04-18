پايانه مرزي دوغارون رتبه اول صادرات را در خراسان رضوي كسب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، گل آذين يدالهي اظهاركرد: طي 12 ماهه سال 91 در پايانه مرزي دوغارون، يك هزارو 800 هزار تن كالاهاي صادراتي توسط 73 هزار دستگاه ناوگان باري حمل شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل15 درصد رشد را به همراه داشته است.

وي افزود: تردد ناوگان جاده اي حامل كالاهاي صادراتي از مرزهاي سرخس، باجگيران، لطف آباد، طي 12 ماهه سال 91 ، 35هزار دستگاه بوده است كه ميزان 752 هزارتن كالا را جابجا كرده اند كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد داشته است.

وي بيان كرد: ميزان كل كالاي حمل شده صادراتي از پايانه هاي مرزي استان دو هزار 560 هزارتن بوده است كه توسط 109 هزار دستگاه جابجا شده اند.

وي اذعان داشت: سوخت، سيمان، مصالح ساختماني، مواد غذايي مهم ترین کالا های صادر شده از پایانه مرزی دوغارون بوده است .

يداللهي با اشاره به اهمیت پایانه مرزی دوغارون در مبادلات بین‌المللی اذعان داشت: ارائه خدمات مناسب در این پایانه مرزی، تلاش برای تسهیل در روند عبور و مرور ناوگان حامل کالا و ترانزیتی و اجرای عملیات عمرانی و بهسازی این پایانه مرزی باعث شده است تا بیشتر صاحبان کالا این پایانه را برای واردات کالای مورد نیاز و صادرات تولیدات خود انتخاب کنند.