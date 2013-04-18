هيئت عالي قضايي ايران وارد پاكستان شد

به گزارش خبرگزاري مهر، هیات عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون اول دادستان کل کشور حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم به دعوت ریاست محترم دیوانعالی پاکستان برای حضور در کنفرانس بین المللی قضایی که در تاریخ سی ام فروردین ماه لغایت اول اردیبهشت ماه سال جاری در اسلام آباد پاکستان برگزار می گردد امروز وارد پاكستان شد.



هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم آوردن فرصت برای قضات،وکلاء ،حقوقدانان و دانشگاهیان برای تبادل نظر و انتقال تجربیات در خصوص برطرف نمودن نگرانی های مشترک، اعلام شده است.



نقش قوه قضائیه در جهان در حال توسعه ، حاکمیت قانون و صلح بین المللی ،تروریسم و پولشویی ، دعاوی حقوق سیاسی ،آموزش قضایی ،حل وفصل اختلافات خارج از دادگاه و همچنین جرائم رایانه ای از جمله موضوعاتی است که مقرر گردیده در این کنفرانس مورد بررسی قرارگیرد .



یادآوری می شود که سال گذشته معاون اول محترم قوه قضائیه در اجلاس مشابهی با عنوان (حقوق و عدالت) که در کشور پاکستان برگزار شده بود حضور یافتند.