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۲۹ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۵۶

اشجعی خبر داد:

بارش برف و باران در اکثر نقاط آذربایجان شرقی/ کاهش محسوس دما طی روزهای آینده

بارش برف و باران در اکثر نقاط آذربایجان شرقی/ کاهش محسوس دما طی روزهای آینده

تبریز – خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی از بارش برف و باران در اکثر نقاط آذربایجان شرقی طی دو سه روز گذشته خبر داد.

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : طی دو روز گذشته به جز شهرستان ملکان در تمامی شهرستان های استان بارندگی مناسبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به بیشترین میزان بارندگی در این مدت گفت: شهرستان کلیبر با بارندگی 27.4 میلی متر در طی سه روز گذشته بیشترین بارندگی را داشته ، همچنین در این شهرستان شاهد بارش برف نیز بوده ایم.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز گذشته 15 میلی متر بارندگی در تبریز صورت گرفته ، همچنین میزان بارندگی در این شهر از صبح امروز به 3.6 میلی متر رسیده است.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی از صبح شنبه به استان گفت: با ورود این سامانه بارشی شاهد بارش پراکنده ای در نقاط مختلف استان خواهیم بود ، همچنین طی این سامانه دمای هوا به طور محسوسی کاهش می یابد.

اشجعی ادامه داد: طی 24 ساعت گذشته میانه با 25 درجه بیشترین و ورزقان با صفر درجه کمترین دما را داشته اند.

کد مطلب 2035228

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