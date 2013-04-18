حضور موفق هندبال قم در لیگ برتر نیاز به برنامه ریزی مدون دارد

وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از پایان مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور سپری شده است، باید هر چه سریع تر به فکر تدارک امکانات و شرایط لازم به منظور حضور موفق هندبال قم در لیگ برتر کشور باشیم.

وی بیان داشت: هیئت هندبال به تنهایی نمی تواند بار سنگین حضور تیم هندبال قم در لیگ برتر را به دوش بکشد بلکه نیاز به همت و کار دسته جمعی است تا بتوانیم یک تیم قوی و انسجام یافته را بعد از چیزی نزدیک به یک دهه به عنوان نماینده پرقدرت هندبال قم به لیگ برتر معرفی کنیم.

اخوان با بیان اینکه بازیکنانی که در لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور عضو تیم صبای قم بودند هنوز تکلیف مشخصی ندارند، ابراز داشت: در حال حاضر برنامه خاصی برای حضور در لیگ برتر وجود ندارد و بازیکنان استراحت می کنند تا خستگی ناش از فشار بازی های لیگ دسته اول را از تن به در کنند.

دبیر هیئت هندبال استان قم تاکید کرد: فقط از مسئولان می خواهیم که اگر خواهان داشتن تیمی مدعی و توانمندی در بالاترین سطح لیگ هندبال کشور یعنی سوپر لیگ هستند از هم اکنون به فکر باشند چرا که لیگ برتر به مراتب سخت از دسته اول هندبال کشور خواهد بود.

وی یاد آور شد: ما لیگ سختی و نفس گیری را در دسته اول هندبال باشگاه های کشور پشت سر گذاشتیم اما کاملا واضح و روشن است که سطح رقابت های هندبال لیگ برتر به مراتب بالاتر از لیگ دسته اول است و نماینده هندبال قم کار سختی برای لیگ برتر دارد.

اخوان همچنین با اشاره به قهرمانی تیمش در مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال، عنوان داشت: برنامه ریزی مطلوب توسط هیئت، حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان قم و باشگاه صبا، همت و تلاش بازیکنان زمینه ساز این موفقیت ارزنده بود.

وی افزود: رقابت های لیگ دسته اول هندبال نسبت به فصول گذشته از سطح بالاتری برخوردار بود، تیم ها واقعا مدعی و آماده بودند و خوشبختانه تیم هندبال صبای قم با کسب نتایج بسیار خوب مقابل حریفان خود به لیگ برتر هندبال راه یافت.

گفتنی است: در پایان رقابت 12 تیم حاضر در پیکارهای این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور، تیم های اول و دوم گروه نخست مقدماتی یعنی تیم های هندبال صبای قم و مس پارس فلاورجان استان اصفهان راهی لیگ برتر هندبال کشور شدند.

