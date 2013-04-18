دشتی اردکانی رئیس و سيروس نايب رئيس کانون سردفتران شد

به گزارش خبرگزاري مهر، نخستین جلسه از چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در محل این کانون برگزار شد. در اين جلسه قرار بود اعضاي هيئت مديره رئيس هيئت مديره را انتخاب كنند كه پس از پايان راي گيري محمدرضا دشتی اردکانی ازسوی هیات مدیره برای تصدی این مسئولیت انتخاب شد.



در ادامه جلسه مسلم آقاصفری به عنوان نايب رئيس بيشترين راي را كسب كرد كه آقا صفري علی­ رغم کسب اتفاق آراء جهت تصدی این سمت، از این مسئولیت استعفا و با رای­ گیری مجدد، احمدعلی سیروس به عنوان نایب­ رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب شد.



همچنین در این جلسه، محمد عظیمیان به عنوان خزانه­‌دار و محمد گودرزی به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.



براساس تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه، ابلاغ هیات مدیره­­ دوره چهارم، از سوی احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صادر و اعضای هیات مدیره کانون در جلسه مورخ 26 فروردین با حضور روسای کانون­ ها و جوامع سردفتری کشور معارفه و ابلاغ خود را دریافت داشتند.