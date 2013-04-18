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۲۹ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۰۶

تا کنون؛

663 نفر بر سکوی رقابت در چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای البرز ایستادند

663 نفر بر سکوی رقابت در چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای البرز ایستادند

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری از ثبت نام 663 نفر در سومین روز ثبت نام ها خبر داد و گفت: از این تعداد  604 نفر مرد و 59 نفر زن هستند.

اکبر زارعی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تا پایان سومین روز ثبت نام از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا کنون 663 نفر در استان البرز ثبت نام کرده اند.

وی به تفکیک، تعداد ثبت نام شدگان در شهرستانهای مختلف استان را نام برد و افزود: در شهرستان کرج 328 نفر، شهرستان ساوجبلاغ 188 نفر، شهرستان طالقان 73 نفر، شهرستان نظرآباد 55 نفر و 19 نفر هم در شهرستان اشتهارد حضور خود را قطعی ساخته اند.
 
زارعی نژاد همچنین به تفکیک جنسیت نیز آمار مذکور را ارائه داد و گفت: از تعداد 663 ثبت نام شده، تعداد 604 نفر مرد و 59 نفر زن هستند .
 
سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری البرز گفت: تا کنون  327 نفر کاندیدای حضور در انتخابات شورای شهر و 336  نفر نیز داوطلب انتخابات شورای اسلامی روستا ها در این استان بوده اند.

  

 

کد مطلب 2035312

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