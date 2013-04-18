663 نفر بر سکوی رقابت در چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای البرز ایستادند

اکبر زارعی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تا پایان سومین روز ثبت نام از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا کنون 663 نفر در استان البرز ثبت نام کرده اند.

وی به تفکیک، تعداد ثبت نام شدگان در شهرستانهای مختلف استان را نام برد و افزود: در شهرستان کرج 328 نفر، شهرستان ساوجبلاغ 188 نفر، شهرستان طالقان 73 نفر، شهرستان نظرآباد 55 نفر و 19 نفر هم در شهرستان اشتهارد حضور خود را قطعی ساخته اند.

زارعی نژاد همچنین به تفکیک جنسیت نیز آمار مذکور را ارائه داد و گفت: از تعداد 663 ثبت نام شده، تعداد 604 نفر مرد و 59 نفر زن هستند .