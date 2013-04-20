حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتها و پتانسیل های موجود در مرکز تخصصی کشاورزی و شیلات زیبادشت کرج گفت: در سال جاری اجرای بیش از 10 دوره جدید شامل مدیریت تولید گلهای شاخه بریده، مدیریت پروژه فضای سبز، کنترل و شبیه سازی آبیاری قطره ای با نرم افزار، تولید نهال مثمر و غیر مثمر، پرورش گل محمدی، گل آرایی، تولید بذر سبزی و گل، پرامینگ بذر، تولید کننده بونسای، زراعتکار، قارچ دکمه ای و کاربر گیان دارویی در این مرکز برگزار خواهد شد.



وی گفت: متقاضیان برای شرکت در دوره های مذکور و سایر دوره های آموزشی می توانند به صورت حضوری و الکترونیکی از طریق وب سایت Reg.Portaltvto.com به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.



به گفته عزیزی کلیه دوره های آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت رایگان برای عموم اجرا می شود.

آموزش بازار محور مورد توجه جدی آموزشگاههای آزاد باشد



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز همچنین از قرار بررسی وضعیت آموزشی، آزمونها، طرحها و برنامه های کانون و انجمن های صنفی استان در دیدار با رئیس و مسئولا ن این نهاد خبر داد و گفت: موضوعات فوق با مقایسه عملکرد سال پیش بررسی خواهد شد.



وی در این ارتباط مشارکت جدی آموزشگاهها در اجرای آموزشهای بازار محور را خواستار شد و افزو: این شیوه جدید آموزش به منظور تحقق حماسه اقتصادی است و افق های جدیدی را پیش روی آموزشگاههای آزاد می گشاید.



عزیزی با اشاره به نقش این الگوی آموزشی در ایجاد اشتغال مولد و پایدار گفت: فرآیند آموزش در مدل بازار محور از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصولات تولید شده از سوی کارآموزان ادامه پیدا می‌کند.



وی افزود: نحوه اجرای آموزش‌های مطابق با این مدل با توجه به شرایط و امکانات هر منطقه می‌تواند به یکی از روش‌های رایج آموزش در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور انجام می‌شود.

عزیزی ایجاد اشتغال پایدار، کاهش بیکاری پنهان، حفظ اشتغال روستاییان، رشد و توسعه مشاغل خانگی، ارائه آموزشهای مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان را از جمله اهداف اجرای الگوهای آموزش بازار محور برشمرد.

اول تا 11 اردیبهشت، بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در بخشی دیگر با اشاره به در پیش بودن هفته مشاغل بر اهمیت بازدید همگانی در معرفی جایگاه و رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاکید کرد و گفت: مراکز آموزشی فنی و حرفه ای از اول تا یازدهم اردیبهشت ماه سالجاری به منظور آشنایی عموم جامعه با برنامه ها، فعالیت ها و امکانات آموزشی مراکز انجام می شود آماده بازدید علاقه مندان است.



عزیزی افزود: مقرر شده اطلاع رسانی لازم به کلیه مراکز و موسسات آموزشی موجود در استان از جمله آموزش و پرورش، دانشگاهها و همچنین صنایع و صنوف از طریق روابط عمومی و به عموم مردم به وسیله صدا و سیما و جراید و انجام تبلیغات محیطی در شهر صورت گیرد.



وی یادآور شد: در ایام بازدید همگانی علاوه بر بازدید، مشاوره تخصصی، آموزشهای کپسولی و مسابقه در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای انجام خواهد شد.