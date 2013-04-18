به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلام‌رضا شرعی ظهر پنجشنبه در نشست حامیان این ائتلاف در مسجد صاحب‌الزمان(عج) نیشابور، اظهاركرد: در انتخابات محلی نیازمند اتحاد و انسجام برای کارآمدی شورا هستیم.

وی با بیان اینکه شوراها بعد 14 سال به سن بلوغ رسیده‌اند، یادآور شد: شوراهایی که تا الان داشتیم دارای نکات مثبت و منفی زیادی بوده‌اند.

مسئول سابق نمایندگی ولی فقیه در بسیج نیشابور تأکید کرد: باید روند نتیجه انتخابات به سمت کمال برود و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه مردم هوشمندانه وارد صحنه شوند و رأی‌ریزی کنند.

شرعی با اشاره به اینکه یک مجموعه 15 نفره اعضای شورای مرکزی ائتلاف حامیان حماسه، پیشرفت و آبادانی نیشابور را تشکیل می‌دهند ترکیب اعضای این جمع را دو نفر نماینده نمایندگان مجلس، دو نفر روحانی، دو نفر خواهر و باقی از اقشار مختلف به‌ویژه دانشگاهیان و فرهنگیان، معرفی کرد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: باید بین همشهریان دلسوزی که دغدغه پیشرفت نیشابور را دارند انسجام و اتحادی شکل گیرد و به یک نیت واحد برسند.

شرعی یادآور شد: حضرت زهرا(س) و ائمه(ع) به‌خاطر مشکلات مدیریتی در سطح جامعه به شهادت رسیدند.

وی تأکید کرد: نباید به انتخابات شوراها نگاه سیاسی داشته باشیم.