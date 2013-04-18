آموزش و پرورش به 104 هزار مربی پرورشی نیاز دارد/ لزوم آموزش و ساماندهی نیروهای تربیتی پرورشی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فرازنده خالدی ظهر پنج شنبه در اولین جلسه کارگاهی ابعاد تربیتی که با حضور معاونین امور تربیتی و پرورشی استان کرمانشاه در محل سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه برگزار شد ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران تمام امکانات و شرایط کنونی را مرهون خون شهدا دانست و گفت: استان کرمانشاه از جمله استان های برتر در زمینه های تربیتی و پرورشی است که توانسته است در سطح ستادی و در این زمینه رتبه عالی کسب کند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان "حماسه سیاسی و احماسه اقتصادی" گفت: امیدواریم تمام مردم و به خصوص مسئولان به نامگذاری سال جدید توجه ویژه کرده و مانع از رواج خرافه هایی که هم اکنون نیز تا حدی رواج پیدا کرده شوند چرا که این ظرافت و دقت در مسائل هرچند کوچک خود باعث حل خیلی از مسائل می شود.

خالدی بار دیگر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی چند سالی است که در نامگذاری سال ها توجه ویژه ای را به مسائل اقتصادی دارند و این نامگذاری ها تنها شعار نیست بلکه معظم له خواستار تحقق این شعارها در حوزه عمل هستند.

مدیرکل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مقام معظم رهبری چند سالی است که اقدام به نامگذاری کرده اند و نامگذاری های خود را با نهضت حسینی شروع و به جهاد اسلامی رسانده اند، و امروزه و در شرایط کنونی جهادی معنا دارد که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان کنونی باشد.

خالدی افزود: در نفس عمل جهاد به معنی از خود گذشتگی است و همه ملت ما باید برای تحقق دو شعار حماسه اقتصادی و سیاسی چون دیگر سنوات با از خود گذشتگی به صحنه آمده و در جهت تحقق این امر گام بردارند.

وی از چاپ کتابی با عنوان حماسه سیاسی در چند روز سپری شده از سال جاری خبر داد و گفت: برای تحقق این شعار تنها چاپ کتاب و یا نوشتن آن بر روی پوستر و.. کافی نیست بلکه این اتفاق باید در تمام ارکان جامعه و حتی خانواده ها صورت بگیرد.

وی فرهنگ سازی در این زمینه را مهمترین عوامل دانست و گفت: فرهنگ سازی باید در تمام بخش ها و با پیوستگی بین تمام دستگاه ها اتفاق بیفتد و حتی این فرهنگ سازی می تواند در خانواده ها نیز اتفاق بیفتد.

خالدی گفت: تربیت به دو نوع تکوینی و تشریحی تقسیم می شود و زمانی تربیت صحیح است که هر دو نوع تکوینی و تشریحی در کنار هم بیایند.

وی پیامبران و ائمه را فرستادگان خداوند برای تربیت بشر خواند و گفت: پیامبران برای تبدیل تربیت تکوینی به تشریحی فرستاده شده اند تا از این طریق بشر را به سمت تربیت الهی سوق دهند.

مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به حدیثی از پیامبر (ص) گفت: کسانی که کار تربیتی انجام می دهند مورد عنایت ویژه پروردگارند و خداوند آنان را در تمام امور زندگیشان به ذکر خود وا می دارد.

وی مربیان پرورشی و تربیتی را یک روحانی دانست و گفت: خداوند توجه ویژه ای به این افراد دارد و به فرموده خود او رابطه خداوند با مقام تربیتی رابطه ای عاشق و معشوقی است و خداوند حجاب ها را از جلوی دیدگان این افراد بر می دارد.

خالدی با اشاره به مواردی از برداشتن حجاب از دیدگان رهبر معظم و بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: همه معلمان تربیتی در مسیری قرار دارند که خود ذاکر خداوند بوده و در این مسیر دیگران را ترغیب می کنند.

مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگر به وظایف بخش پرورشی تربیتی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: آموزش و ساماندهی نیروی انسانی از مهمترین وظایف ما در این حوزه است.

وی افزود: هم اکنون در حوزه آموزش، این سازمان رویکرد جدیدی را پیش رو دارد و به سمت آموزش مجازی می رود.

خالدی با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی در این حوزه گفت: هم اکنون در بخش پرورشی و تربیتی ما با کمبود نیرو مواجه هستیم و جذب نیروی انسانی در این حوزه بر اساس نیاز صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: هر ساله با توجه به کمبود نیروی انسانی ساعات برگزاری پرورشی نیز در مدارس کاهش یافته و بخش اعظمی از آن را به آموزش اختصاص می دهند.

وی هدف این حوزه را تبدیل نیروی صرف پرورشی به مدیر فرهنگی عنوان کرد و گفت: بر این اساس یک مدیر فرهنگی موظف است تمام گروه های فرهنگی و تربیتی در مدارس را سازماندهی کند و به آنها نقش بدهد.

خالدی تصریح کرد: اگر قرار باشد یک دانش آموز مدیریت را یاد بگیرد، باید آن را در مدارس آموزش ببیند و جایگاه این آموزش در مدارس و به عهده کسانی چون معاونین پرورشی و تربیتی است.

وی ساماندهی امور فرهنگی را در مدارس مبنی بر هدایت و رهبری معلمان و مسئولان در فعالیت های فرهنگی دانست.

مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش، ریشه بی تفاوتی برخی از مسئولین به امور فرهنگی در ادارات را در آموزش ناصحیح این افراد دانست و گفت: متاسفانه به خاطر اینکه این افراد از همان دوران ابتدایی با این مسائل به اندازه کافی آشنا نیستند به این امور توجه چندانی نداشته و نقش این امور را خیلی تاثیر گذار نمی دانند.

وی باردیگر بر لزوم تبدیل نقش معاون پرورشی تربیتی به مدیریت فرهنگی تاکید کرد و گفت: این افراد می توانند در انجام صحیح امور توسط دانش آموزان و اعضای مدارس بسیار موثر بوده و منجر به بروز خلاقیت هایی نیز در بین آنان شوند.

وی کار فرهنگی را نیازمند وجود زیرساخت ها در این زمینه دانست و گفت: اگر قرار است کار تربیتی درست انجام شود باید نیروی انسانی لازم در این زمینه وجود داشته باشد و این اتفاق باید از سال ها قبل اتفاق و زیرساخت های آن فراهم شده باشد.

وی ادامه داد: هم اکنون حدود 57 هزار مربی پرورشی تربیتی در وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کنند و نیازمند 104 هزار مربی دیگر در این زمینه هستیم.

مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: هم اکنون به ازای هر 4 دانش آموز یک ساعت کار آموزشی انجام می شود اما باید در این مسیر قرار گرفته و هرساله اقدام به استخدام تعدادی نیروی متخصص در این زمینه شود.

وی به بحث مدارس تحت پوشش مجتمع های روستایی و عشایری گفت: طبق بررسی ها مشخص شده که این مدارس نیازمند داشتن حداقل 12 ساعت مربی تربیتی در هفته هستند و بررسی ها در حوزه مشاوره در دو مرحله انجام شده و مقرر است در سال جدید از یک مربی به ازای 15 نفر به یک مربی به ازای 12 نفر تغییر کند.

خالدی تصریح کرد: در این صورت حدود 30 هزار ساعت حق التدریس در این حوزه خواهیم داشت و مدارس راهنمایی نیز از نعمت مشاوره بهره مند خواهند شد.

وی افزود: هم اکنون ساعت پرورشی یکی از دغدغه های ماست که متاسفانه تاکنون برخی از استان ها این ساعات را به بحث آموزش اختصاص داده که حرکت درستی نبود و باید بر اساس قوانین به ازای هر 12 نفر یک ساعت آموزشی در مدارس اختصاص یابد.

وی در بخش دیگر به بحث تحلیل محتوای درسی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سالیان اخیر بحث مولفین کتب درسی از فرد به گروه افزایش یافته و هر کتب درسی توسط چند مولف از چند استان مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش، گفت: در تالیفات جدید روانشناسی رنگ یکی از مهمترین مولفه هاست ولی باید توجه شود که در رنگ آمیزی تصاویر و شخصیت ها باید از رنگ های متناسب با آن موضوع و شخصیت ها استفاده شود.

خالدی، استفاده از لبخند در تصاویر شخصیت ها را از دیگر موارد مهم و تاثیر گذار تربیتی در تالیف کتب درسی برشمرد و گفت: تالیف این کتب باید رد راستای سند تحول بنیادین بوده و محتوای کتب درسی نیز باید متناسب با مسائل تربیتی و دینی باشد.

مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش، در بخش دیگر به بحث مشاوره در مدارس اشاهر کرد و گفت: برای سال جاری بخش نامه هایی جهت گروه آموزشی مشاوره و درس برنامه ریزی تنظیم شده است تا برای تدریس درس برنامه ریزی دو اقدام صورت گیرد.

وی، عدم قطع ارتباط دانش آموزان با مشاوران و انجام ماموریت دولت در توزیع متوازن رشته های درسی را اقدامات در دست اجرا و مصوب شده در این بخش نامه عنوان کرد.

خالدی حضور در محضر ائمه جاماعت و نماینده ولی فقیه هر استان را از دیگر اقدامات حوزه تربیتی و خود برشمرد و گفت: این حضور برای معرفی آزمون های سه گانه سلامت رفتاری روانی است چرا که نتایج این آزمون ها در تدوین و طراحی خطبه های نماز جمعه هر استان نقشی تاثیر گذار خواهد داشت.

مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: بیان و بررسی اولویتهای هر استان در حوزه های مختلف از مهمترین موتاردی است که باید در نماز های عبادی سیاسی جمعه به آن پرداخته شود.

خالدی گفت: آزمون سلامت رفتاری و روانی با 11 زیر نظام تمام موارد رفتاری دانش آموزان را احصا و بیان می کند، لذا سخنران نماز جمعه باید به این موضوع توجه کرده و آن را بررسی کند.

وی تصریح کرد: اگر موضوعات و مشکلات یک استان بررسی شود، کلید عدم امنیت در آن استان مشخص خواهد شد.

مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش، گفت: جامعه امروز وقت و شرایط اعتباری تمرکز بر روی مسائل حاشیه ای را ندارد لذا باید به موضوعات اصلی آن توجه بیشتری شده تا شاهد بروز مشکلات در حوزه های تربیتی نباشیم.

وی در مجموع دو موضوع پیشگیری و درمان را به وسیله آسیب شناسی از اهداف حوزه تربیتی و پرورشی دانست.

خالدی بار دیگر به بحث تحریم ها اشاره کرد و گفت: پیامبر (ص) نیز به مدت سه سال در شعب ابی طالب تحریم و نتیجه پایداری در مقابل این تحریم ها منجر به تشکیل یک حکومت در مدینه شد، لذا ما نیز به عنوان یک امت مسلمان باید در مقابل این تحریم ها همچون گذشته پایداری کنیم و تا کنون نیز در سال های تحریم شاهد اتفاقاتی چون رشد فزاینده علمی در کشور بوده ایم.

مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش، در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: بخش از مشکلات مالی موجود مربوط به عوامل خارجی است و بخشی از آن نیز مربوط به داخل است که باید با فرهنگ سازی و تربیت صحیح رفع شود و نیروهای تربتی و پرورشی نقش مهمی در این فرهنگسازی دارند.