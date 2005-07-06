سخنگوي ارتش انگليس خروج نيروهاي آن كشور از عراق را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط ، سخنگوي ارتش انگليس اخبار منتشره در مطبوعات اين كشور مبني بر اينكه لندن در نظر دارد بخشي از نيروهاي انگليسي مستقر درعراق را از اين كشورخارج سازد، تكذيب كرد.

شايان ذكراست روزنامه فايننشال تايمزدراين خصوص نوشت وزارت دفاع انگليس بمنظور خروج بخش گسترده اي از نيروهاي انگليسي مستقر در عراق تا 18 ماه آينده و استقرار اين نيروها در افغانستان در صدد طرح برنامه هايي است.

اين روزنامه همچنين به نقل ازسخنگوي وزارت دفاع انگليس نوشت نيروهاي انگليسي تا هرزمان كه دولت عراق نيازمند پشتيباني باشد در اين كشور باقي خواهد ماند.

دراين روزنامه بدون هيچ اشاره به منبعي اعلام شد هر تصميم گيري دراين خصوص به توانايي نيروهاي امنيتي عراق بستگي دارد. در ادامه بيان شد افسران بلند پايه انگليسي ، استان هاي جنوبي عراق راكه بيشتر ساكنان آن شيعيان هستند آرام و بدون درگيري توصيف كردند.

روزنامه فايننشال تايمز درادامه اعلام كرد نيروهاي انگليسي مستقردر4 استان جنوبي پيش از خروج نيروهاي آمريكايي مستقر درشمال عراق ، اين كشور را ترك خواهند كرد.

و اين عقب نشيني تا قبل از پايان سال 2005 با استقرار 3000 هزار نيروي انگليسي همزمان خواهد بود.