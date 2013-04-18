دو میلیارد ریال اعتبار برای احداث جامعه القرآن گنبدکاووس نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گنبدکاووس ظهر پنجشنبه در جلسه جامعه القرآن شهرستان افزد: جامعه القرآن گنبد ‏کاووس با زير بنايي 300 متر مربع در عرصه اي به مساحت 800 متر ‏مربع با 35 درصد پيشرفت فيزيکي در حال ساخت است که نيازمند ‏‏200 ميليون تومان است.

نورالله نوراللهی با ‏اشاره به نزديکي ايام انتخابات اظهار داشت: در راستاي سياستها و خط ‏مشي حضرت امام و مقام معظم رهبري انشاء الله شاهد حضور گسترده و ‏با شکوه مردم در پاي صندوقهاي راي خواهيم بود و در نهايت سلامت ‏و امنيت ، انتخاباتي باشکوه برگزار خواهيم کرد.‏

نوراللهي تصريح کرد: پنج هيئت اجرايي در انتخابات شهرستان ‏داريم که با توجه به بيانات مقام معظم رهبري بايد حضور گسترده مردم ‏را در انتخابات داشته باشيم.‏

آموزش 13 هزار نفر ساعت در آبفا گلستان

مدير دفتر منابع انساني و آموزش گفت در راستاي اجراي دوره هاي آموزشي پيش بيني شده در تقويم آموزشي سال 91 و همچنين بمنظور آشنايي همكاران با علوم روز و بهنگام در 12 ماه سال گذشته 13 هزار 804 نفرساعت دوره آموزشي در شركت آب و فاضلاب استان برگزار شد.

محمد حسن دياني افزود، در 12 ماهه سال 1391 صدو پانزده نفر بميزان 8 هزارو 292 نفرساعت دوره عمومي ،62 نفر بميزان چهار هزارو 680 نفر ساعت دوره شغلي و اختصاصي و 104نفر بميزان832 نفر ساعت كارگاه و سمينار آموزشي در اين شركت برگزار شد.

جلسه با انبوه سازان گرگان

فرماندار گرگان در جلسه با انبوه سازان استان بيان داشت: صنعت ساختمان از نظرنوسازي مبلمان شهري ،توليد ثروت ، ايجاد اشتغال و تنظيم بازار يک صنعت اثر گذار است.

نورالله نوراللهی افزود: مجموعه انبوه سازان را از منظر توليد،تحرک در کسب و کار ،اشتغال وسرمايه گذاري مورد حمايت قرار داد .

احمدي خاطر نشان کرد: بايد بين تعرفه هاي اخذ شده از مردم با خدمات ارائه شده توسط دستگاهها تناسب منطقي وجود داشته باشد.