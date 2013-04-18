دو میلیارد ریال اعتبار برای احداث جامعه القرآن گنبدکاووس نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گنبدکاووس ظهر پنجشنبه در جلسه جامعه القرآن شهرستان افزد: جامعه القرآن گنبد کاووس با زير بنايي 300 متر مربع در عرصه اي به مساحت 800 متر مربع با 35 درصد پيشرفت فيزيکي در حال ساخت است که نيازمند 200 ميليون تومان است.
نورالله نوراللهی با اشاره به نزديکي ايام انتخابات اظهار داشت: در راستاي سياستها و خط مشي حضرت امام و مقام معظم رهبري انشاء الله شاهد حضور گسترده و با شکوه مردم در پاي صندوقهاي راي خواهيم بود و در نهايت سلامت و امنيت ، انتخاباتي باشکوه برگزار خواهيم کرد.
نوراللهي تصريح کرد: پنج هيئت اجرايي در انتخابات شهرستان داريم که با توجه به بيانات مقام معظم رهبري بايد حضور گسترده مردم را در انتخابات داشته باشيم.
آموزش 13 هزار نفر ساعت در آبفا گلستان
مدير دفتر منابع انساني و آموزش گفت در راستاي اجراي دوره هاي آموزشي پيش بيني شده در تقويم آموزشي سال 91 و همچنين بمنظور آشنايي همكاران با علوم روز و بهنگام در 12 ماه سال گذشته 13 هزار 804 نفرساعت دوره آموزشي در شركت آب و فاضلاب استان برگزار شد.
محمد حسن دياني افزود، در 12 ماهه سال 1391 صدو پانزده نفر بميزان 8 هزارو 292 نفرساعت دوره عمومي ،62 نفر بميزان چهار هزارو 680 نفر ساعت دوره شغلي و اختصاصي و 104نفر بميزان832 نفر ساعت كارگاه و سمينار آموزشي در اين شركت برگزار شد.
جلسه با انبوه سازان گرگان
فرماندار گرگان در جلسه با انبوه سازان استان بيان داشت: صنعت ساختمان از نظرنوسازي مبلمان شهري ،توليد ثروت ، ايجاد اشتغال و تنظيم بازار يک صنعت اثر گذار است.
نورالله نوراللهی افزود: مجموعه انبوه سازان را از منظر توليد،تحرک در کسب و کار ،اشتغال وسرمايه گذاري مورد حمايت قرار داد .
احمدي خاطر نشان کرد: بايد بين تعرفه هاي اخذ شده از مردم با خدمات ارائه شده توسط دستگاهها تناسب منطقي وجود داشته باشد.
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