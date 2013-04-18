به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات طناب زنی دانش آموزی قهرمانی استان با حضور هشت شهر بوشهر، گناوه، برازجان، جم، عسلویه، سعدآباد، دشتی و دلوار در سالن آزادگان بوشهر برگزار شد.

این مسابقات با حضور 48 دانش آموز مقطع چهارم دبستان در سه آیتم سرعتی، نمایشی و دبل راچ (دو طناب بلند) انجام پذیرفت که مسابقات سرعتی بصورت تیمی و انفرادی، آیتم نمایشی به صورت انفرادی، گروهی و در دبل راچ به صورت نمایشی، سرعتی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات شهرهای بوشهر، جم و دشتی توانستند در رده بندی تیمی مقام های اول تا سوم را بدست آورند.