  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

قهرمانی بوشهر در مسابقات طناب‌زنی دانش‌آموزی استان

قهرمانی بوشهر در مسابقات طناب‌زنی دانش‌آموزی استان

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسابقات طناب‌زنی دانش آموزی استان با قهرمانی بوشهر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات طناب زنی دانش آموزی قهرمانی استان با حضور هشت شهر بوشهر، گناوه، برازجان، جم، عسلویه، سعدآباد، دشتی و دلوار در سالن آزادگان بوشهر برگزار شد.

این مسابقات با حضور 48 دانش آموز مقطع چهارم دبستان در سه آیتم سرعتی، نمایشی و دبل راچ (دو طناب بلند) انجام پذیرفت که مسابقات سرعتی بصورت تیمی و انفرادی، آیتم نمایشی به صورت انفرادی، گروهی و در دبل راچ به صورت نمایشی، سرعتی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات شهرهای بوشهر، جم و دشتی توانستند در رده بندی تیمی مقام های اول تا سوم را بدست آورند.

کد مطلب 2035370

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه