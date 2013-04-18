به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فدراسیون جهانی تنیس، مسابقات جام دیویس گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل مشکلات داخلی کشور میانمار لغو و به زمان دیگری موکول شد. بر این اساس قرار است این رقابتها تا پایان شهریورماه سال جاری در یکی از کشورهای شرکت کننده در این گروه برگزار شود.

در این بین ایران قصد میزبانی ندارد و به احتمال زیاد مالزی یا قطر میزبان خواهند شد. با این حال هنوز هیچ چیز مشخص نیست. در این شرایط تمرینات تیم ملی تنیس ایران که از حدود دو ماه پیش آغاز شده بود و با اردوی برگزار شده در قطر به اوج رسید، بدون حاصل تعطیل شد.

سعید احمدوند سرمربی تیم ملی تنیس ایران در این خصوص نظرات جالبی دارد. او در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام برنامه‌های ما به هم ریخت. با توجه با نا مشخص بودن برنامه بعدی تکلیف خود را نمی‌دانیم. البته من خوشحالم و این اتفاق را به فال نیک می‌گیرم.

وی در این خصوص اضافه کرد: اگرچه ما با فشار زیاد بازیکنان را تا حدود زیادی آماده کرده بودیم اما کیفیت کار آنها مرا راضی نمی‌کرد. امیدوارم با فرصت پدید آمده و رفع مشکلات بتوانیم تیمی آماده‌تر روانه این رقابت ها کنیم.

سرمربی تیم ملی تنیس ایران همچنین افزود: تا آن زمان احتمالا ما تغییراتی در تیم خواهیم داشت. برخی از بازیکنان در این مدت کارآیی خوبی نداشتند و خواسته‌های ما از آنها محقق نشد. الان فرصت داریم در این باره تجدید نظر کنیم.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌‌کند مقدمات حضور یک بازیکن ایرانی مقیم خارج را در تیم ملی ایران فراهم سازد، خاطرنشان کرد: این بازیکن کیفیت کار تیم ما را 30 درصد بالا خواهد برد. اگر غیر از این بود ترجیح می‌دادم بازیکنان شاغل در ایران را انتخاب کنم. برنامه من این است که در زمان موعود بهترین‌ها را انتخاب کنم تا بتوانیم نتیجه لازم را بگیریم.

احمدوند با اشاره به اینکه تیم ملی تنیس ایران نیاز به حمایت بیشتری دارد و امیدوار است مسئولان این حمایت‌ها را از این تیم دریغ نکنند، در پایان گفت: اردوی ما در قطر عالی بود و انگیزه و آمادگی بازیکنان را به شدت بالا برد. من تنها نگرانی‌ام این است که در زمان به وجود آمده بازیکنان تیم ملی کار جدی را رها کنند و به شکل تفریحی و اقتصادی تمرین کنند. باید به گونه‌ای جلوی این کار گرفته شود.