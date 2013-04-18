كارت شناسايي سه هزار هنرجوي رشته هاي صنايع دستي كردستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حامدي با اعلام اين خبر اظهار داشت: از ابتداي سال گذشته تا پايان اسفند ماه تعداد سه هزار كارت شناسايي براي هنرجويان رشته هاي مختلف صنايع دستي در استان كردستان صادر شده است.

وي افزود: اين هنرجويان در رشته هايي همچون كلاش بافي، سفال گري، لباسهاي محلي، نگارگري، معرق شيشه، سرمه دوزي، منجوق دوزي، قلاب بافي، پولك دوزي، مرواريد دوزي، گچ بري، مليله دوزي، زيورآلات سنتي، جاجيم بافي، صحافي، بافندگي، گيوه بافي، تراش پشت شيشه، سازهاي سنتي، ارغوان بافي، خراطي چوب و منبت كاري آموزش هاي لازم را ديده اندكه بعد ازگذراندن مراحل آموزش توسط صنايع دستي استان براي آنها كارت شناسايي صادر شده است.

معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان بيان كرد: بيشترين صدور كارت مربوط به شهرستان مريوان با 954 فقره بوده است كه در 38 رشته صنايع دستي و كمترين صدور كارت مربوط به شهرستان بيجار با سه فقره بوده است.



پلمپ 12 واحد گردشگري كردستان در ايام تعطيلات نوروزي

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان گفت: در راستاي خدمات رساني و انجام بازرسي هاي متمادي در ايام تعطيلات نوروز تعداد 12واحد گردشگري در سطح استان كردستان پلمپ شده اند.

آرمان وطن دوست افزود: اين واحدها شامل مجتمع هاي بين راهي، خانه هاي استيجاري و مهمان پذيرها بود كه از تاريخ 25 اسفند ماه لغايت 21 فروردين 92 پلمپ شده اند.

وي بيان كرد: اين واحدها به دليل عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي و گردشگري و همچنين عدم رعايت تمديد نرخ و پروانه توسط بازرسين اين اداره كل پلمپ شده اند.

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان در پايان گفت: در حال حاضر تعداد 22هتل، 24 مهمان پذير، 65 واحد بين راهي و 32 دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري درسطح استان كردستان فعاليت مي كنند.



