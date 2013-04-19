ثبت نام 248 داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهریار

سید علی اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:به دنبال آغاز ثبت نام از کاندیدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و پس از گذشت چهار روز، تا ساعت 17 امروز، 248 داوطلب شهریاری برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده اند.

این مسئول عنوان کرد: از این تعداد داوطلب، 170 نفر در حوزه شهری و 78 نفر نیز در حوزه روستایی هستند.

وی ادامه داد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان شهریار طی سالجاری در هفت حوزه شهری و 25 حوزه روستایی برگزار می شود و در مجموع 156 نفر از داوطلبان شرکت در این انتخابات، به عنوان اعضای شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای شهریار انتخاب می شوند.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شهریار گفت: این انتخابات، در چهار شهر فردوسیه، شاهدشهر، صباشهر و امیریه به صورت هفت نفره، در دو شهر اندیشه و باغستان 9 نفره و در شهر شهریار 13 نفره برگزار می شود.

اینانلو افزود: همچنین در حوزه روستایی، انتخابات شوراها در 11 روستا به صورت پنج نفره و در 14 روستا نیز به صورت سه نفره برگزار می شود.

این مسئول بیان کرد: آمار ثبت نام کنندگان نشان دهنده استقبال گسترده مردم از انتخابات پیش رو است که امید می رود با تلاش مسئولان در زمینه برقراری و حفظ امنیت و ایجاد محیطی سالم برای رقابت کاندیدها، انتخاباتی هرچه باشکوهتر از گذشته برگزار شود.