۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۲۸

قیمت دارو در حال اصلاح است/ داروخانه ها نقشی در قیمت گذاری ندارند

رئیس انجمن داروسازان ایران، هرگونه افزایش قیمت دارو توسط داروخانه ها را تکذیب کرد و گفت: فروش دارو در داروخانه ها بر اساس تعرفه های بیمه ای و طبق فاکتور انجام می شود و اینگونه نیست که داروخانه ها بخواهند خودسرانه قیمت اقلام دارویی را بالا ببرند و گران فروشی کنند.

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هر دارویی که بخواهد افزایش قیمتی داشته باشد، اگر نسخه بیمه داشته باشد بر اساس قیمتهایی است که در سایت سازمانهای بیمه ای درج می شود و داروخانه ها طبق همان لیست، قیمت دارو را محاسبه می کنند.

وی در مورد داروهایی که با نسخه آزاد فروخته می شود، گفت: فروش این قبیل داروها نیز بر اساس فاکتورهایی است که شرکتهای دارویی صادر می کنند.

مژدهی آذر تاکید کرد: ممکن است افزایش قیمت دارویی که از آن صحبت می شود مربوط به برخی از اقلام دارویی باشد که قبل از سال جدید ارزانتر بوده اند و حالا تغییر قیمت پیدا کرده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان این مطلب که قیمت دارو همیشه در نوسان بوده است، افزود: دارو بعد از انقلاب به شدت ارزان شد به طوریکه داروخانه ها 30 سال داروی یارانه ای فروختند و سرمایه خودشان را از دست داده اند. حالا به نظر می رسد که قیمت دارو در حال اصلاح است ولی همین اصلاح قیمتها نیز چندان محسوس نیست.

وی با بیان اینکه داروخانه ها بر اساس ضوابط قانونی کار می کنند، گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهد کمبودهای کاذب هستیم که این مسئله متوجه بعضی از شرکتهای دارویی است.

مژدهی آذر با تاکید بر اینکه داروخانه ها نقشی در تعیین قیمت دارو ندارند، تصریح کرد: متاسفانه داروخانه ها نماینده ای در کمیته قیمت گذاری دارو ندارند.

