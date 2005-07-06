روزنامه الراي اردن : برخورد شارون با نقشه راه شبهه برانگيز و تمسخر آميز است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الراي اردن، دراين مقاله نويسنده ضمن اشاره به طرح عقب نشيني و اختلافات داخلي موجود دراين زمينه به نقشه راه نيز پرداخته است و اينگونه مي نويسد درحالي كه بحث و جدل درداخل كابينه رژيم صهيونيستي درمورد اجراي طرح عقب نشيني يكجانبه ازنوارغزه بالاگرفت -طرحي كه ازسوي آريل شارون نخست وزير پيشنهاد شد و از زمان مطرح شدنش يعني در فوريه(بهمن) سال گذشته مورد حمايت وزراي كابينه و اكثريت اعضاي كنيست(پارلمان) قرارگرفت - طرف هاي منطقه اي وبين المللي ترس آن را دارند كه شارون و كابينه اش اين عقب نشيني را به عنوان آخرين عقب نشيني از اراضي فلسطيني به شمار آورند و اين به معني شكست روند صلح و بازگشت تمامي تلاشها به نقطه صفر است . همچنين به معني آن است كه تمامي دولتها و ملتهاي منطقه در گرو هرج و مرج ، خشونت و تروريسم قرارخواهند گرفت.

درادامه اين مقاله آمده است : شايد بيشترين مساله اي كه اضطراب آور است اتخاذ موضع منفي آريل شارون در قبال طرحي در خصوص راههاي جديد صلح در منطقه است كه احتمال داده مي شود توني بلر نخست وزير انگليس درنشست 8 كشور صنعتي جهان ( G8 ) كه امروزدرشهر ادينبورگ آغاز به كار كرد از آن سخن بگويد. همان مساله اي كه رسانه هاي گروهي جهان آن را علت سفرغيرمنظره توني بلر به رياض و مذاكره با مقامات عربستاني نام برده اند.

مساله قابل توجه اينكه آريل شارون بارديگربراين مساله تاكيد كرده كه نزد وي هيچ نقشه صلحي به جز نقشه راه كنوني مورد قبول واقع نخواهد شد. ومساله اي كه شبهه برانگيزو تمسخر آميزاست اينكه شارون درصدد آن است كه ازهرگونه تلاش واقدامات مجدانه جامعه بين المللي براي خارج سازي روند صلح از وضعيت سخت و ركود كنوني اش جلوگيري كند.

نويسنده درادامه افزود ديگردربرابر شارون فرصتي براي استمرارتحقير افكارعمومي جهان وجود ندارد چراكه سخنانش درمورد نقشه راه ازهيچ صداقتي برخوردارنيست وحقايق،سخنانش را تكذيب مي كند از جمله اين حقايق مي توان به اين موارد اشاره كرد كه هنوز اسراي فلسطيني آزاد نشده اند و شهرهاي بزرگ هنوز به دولت خودگردان تحويل داده نشده و موانعي كه مانع حركت و فعاليت در اراضي فلسطيني مي شود همچنان پا برجا است وحال جاي طرح اين سوال وجود دارد كه اين چه نقشه اي است كه شارون از آن سخن مي گويد؟

نويسنده درپايان اين مقاله تاكيد دارد وقت آن رسيده است كه رژيم اسراييل با صراحت تعهدات خود را به نقشه راه اعلام كند و اينكه عقب نشيني از نوارغزه آخرين عقب نشيني نخواهد بود و به غير ازموارد مذكورهرآنچه كه درحال حاضر در حال وقوع است بر اين باور و اعتقاد مي افزايد كه رژيم اسراييل تحقير جامعه بين المللي و قوانين بين المللي را ادامه خواهد داد و صلحي كه سران رژيم صهيونيستي به آن مي انديشند صلحي ديگر است.