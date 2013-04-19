افزایش تولید بنزین اروپایی به 52میلیون لیتر/ ایران صادرکننده گازمایع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی در نشستی خبری با اشاره به افزایش ظرفیت روزانه تولید بنزین کشور به بیش از 66.4 میلیون لیتر تا پایان سال 91، گفت: بر این اساس تا پایان نیمه نخست سالجاری با بهره برداری از سه طرح جدید پالایشگاهی ظرفیت تولید بنزین کشور به 70 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.



بازیگران اصلی برنامه افزایش تولید بنزین کشور در سال 92



وی با بیان اینکه در سال گذشته در طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک روزانه ١١,٦ میلیون لیتر و در پالایشگاه آبادان روزانه ٤.٥ میلیون لیتر به تولیدات بنزین کشور افزوده شد، تاکید کرد: با اجرای چهار پروژه جدید تا پایان سال ٩٢ ظرفیت تولید بنزین روزانه کشور به ٧٠ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.



ضیغمی با تشریح این مطلب که این افزایش ظرفیت‌ها مربوط به طرح‌های توسعه پالایشگاه اصفهان با ٤,١ میلیون لیتر، تبریز با ١.١ میلیون لیتر، لاوان با ١.٦ میلیون لیتر و بندرعباس با ٣.١ میلیون لیتر خواهد بود، افزود: سه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان، تبریز و لاوان تا پایان خرداد امسال و طرح افزایش ظرفیت بنزین پالایشگاه بندرعباس تا پایان سال به بهره برداری می‌رسند.



به گفته این مقام مسئول به این ترتیب افزایش تولیدهای جدید بنزین پایه به ظرفیت روزانه ٤٤ میلیون لیتری کنونی کشور، بدون احتساب طرح ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، درمجموع ظرفیت تولید بنزین کشور به روزانه ٧٠ میلیون لیتر خواهد رسید.



برنامه تولید 52 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 5



وی با بیان اینکه برنامه تولید روزانه حدود ٥٢ میلیون لیتر بنزین با استانداردهای یورو ٤ و ٥ در کشور وجود دارد، گفت: این افزایش ظرفیت مربوط به پالایشگاه‌های آبادان با سه میلیون لیتر، شهید تندگویان تهران با سه میلیون لیتر، امام خمینی (ره) شازند با ١٦ میلیون لیتر، بندرعباس با 12.4میلیون لیتر، لاوان با ٢.٩ میلیون لیتر، اصفهان با ١١ میلیون لیتر و تبریز با ٣.٨ میلیون لیتر است.



به گفته معاون وزیر نفت ظرفیت تولید فرآورده گازوئیل با استانداردهای یورو ٤ و ٥ اروپا نیز تا مرز ٤٠ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این افزایش ظرفیت مربوط به پالایشگاه‌های شهید تندگویان تهران با 11.5 میلیون لیتر، امام خمینی (ره) شازند با ١١.٢ میلیون لیتر، بندرعباس با ١٢ میلیون لیتر و لاوان با ٢.٢ میلیون لیتر خواهد بود.



پیشنهاد ضیغمی برای واقعی‌کردن قیمت و عرضه تک نرخی بنزین



وی با تاکید بر اینکه میانگین مصرف بنزین کشور به روزانه بیش از ٧٥ میلیون لیتر رسیده است، راهکار اصلی کنترل مصرف را واقعی‌سازی قیمت این فرآورده استراتژیک نفتی دانست و گفت: بهترین شیوه عرضه بنزین در کشور عرضه تک نرخی آن است زیرا با تک نرخی شدن بنزین، مدیریت و کنترل سامانه هوشمند سوخت کشور از لحاظ فنی در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه خاطرنشان شد: البته با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین، به طور خودکار مصرف آن از سوی مصرف کنندگان کنترل خواهد شد. بنابراین از ستاد هدفمندی یارانه‌ها و مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هر چه زودتر اجرایی شود.



به گفته وی قیمت تمام شده بنزین معمولی در کشور ١٢٠٠ تا ١٣٠٠ تومان است که با اصلاح قیمت فرآورده بنزین، شاهد مدیریت صحیح مصرف سوخت در کشور خواهیم بود.



ضیغمی با بیان اینکه در سال ٩١ به طور میانگین در کشور روزانه ٦٣,٤ میلیون لیتر بنزین مصرف شده است، درخصوص نفت‌گاز یادآور شد: میانگین مصرف این فرآورده استراتژیک نیز روزانه ٩٦,٥ میلیون لیتر بوده و این در حالی است که تولید کشور در بخش نفت‌گاز ٩٤.٥ میلیون لیتر در روز بوده است.



وی در ادامه افزود: بخش نیروگاهی در سال گذشه در مجموع ٢٣ میلیارد لیتر فرآورده به مصرف رسانده که ٨,٢ میلیارد لیتر آن را نفت‌گاز و ١٥ میلیارد لیتر را نفت کوره تشکیل داده است.



روند تولید و صادرات ال.پی.جی در سال 91



معاون وزیر نفت درباره وضعیت تولید و مصرف ال.پی.جی در کشور با اشاره به اینکه در بخش تولید فراورده ال.پی.جی پیش از این روزانه ٨٠٠ تن فراورده به کشور وارد می شد، گفت: برای اولین بار در سال ٩١ با راه‌اندازی طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند تولید این فراورده از مصرف آن پیشی گرفت و هم اکنون امکان صادرات روزانه ٦٠٠ تا ١٠٠٠ تن ال.پی.جی در کشور ایجاد شده است.



وی همچنین درباره تولید گوگرد در پالایشگاه‌های کشور تشریح کرد: تا پایان سال 9١ روزانه ٥٠٠ تن گوگرد در کشور تولید می‌شد که با راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاهی در کشور، به ویژه طرح توسعه پالایشگاه‌های امام خمینی (ره) شازند و آبادان، هم اکنون به تولید یک هزار و ٢٠٠ تن گوگرد در کشور رسیده‌ایم و با راه اندازی فاز دوم طرح تثبیت پالایشگاه اصفهان این رقم به روزانه یک هزار و ٣٥٠ تن افزایش پیدا می‌کند.



افزایش ظرفیت پالایش نفت کشور به 1.850 میلیون بشکه در روز



وی با تاکید بر افزایش ظرفیت پالایشی کشور به یک میلیون و ٨٥٠ هزار بشکه در روز توضیح داد: در این راستا ظرفیت پالایش روزانه یک میلیون و ٦٩٥ هزار بشکه‌ای آغاز برنامه پنجم توسعه، هم‌اکنون به یک میلیون و ٨٥٠ هزار بشکه افزایش یافته است که با راه‌اندازی فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس این رقم بیشتر خواهد شد.



به گفته ضیغمی در صورت تزریق ٥٠٠ تا یک میلیارد دلار اعتبار دیگر به پروژه ستاره خلیج فارس، فاز اول آن تا پایان سال ٩٢ به بهره برداری خواهد رسید. پیش بینی می‌شود بخش عمده‌ای از این پروژه تا پایان سال ٩٣ تکمیل شود؛ البته تاکنون وزارت نفت از محل وام توسعه میادین مشترک، یک میلیارد دلار به این پروژه اختصاص داده است.



وی در ادامه افزود: درمجموع ظرفیت پالایشی کشور در سال‌های 89، 90 و 91 به ترتیب 1.7 میلیون بشکه، 1.749 میلیون بشکه و 1.842 میلیون بشکه در روز بوده است که از روند صعودی ظرفیت پالایش نفت کشور حکایت مي‌کند.

