رقابت 20 هزار دانش آموز در مسابقات نانو

امیر قربانعلی- دبیر سومین دوره مسابقات علوم و فناوری نانو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این دوره از مسابقات بیش از 20 هزار نفر شرکت کردند، افزود: در چهارمین دوره مسابقات علوم و فناوری نانو 20 هزار و 486 دانش آموز از دبیرستان‌های سراسر کشور شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات از صبح امروز جمعه 30فروردین ماه آغاز شد، اظهار داشت: این رقابت ها از سال 89 با هزار داوطلب آغاز شد و در این دوره بیش از 20 هزار داوطلب در 92 شهر و 31 استان کشور برای شرکت در این مسابقات حاضر خواهند شد.

قربانعلی برگزاری این مسابقات را دو مرحله ای دانست و یادآور شذ: مرحله اول آزمون تئوری است که از میان 20 هزار و 486 داوطلب 40 نفر برای شرکت در مرحله دوم انتخاب خواهند شد.

وی زمان اعلام نتایج مرحله اول مسابقات علوم و فناوری نانو را هفته اول خرداد ماه ذکر کرد و یادآور شد: منتخبین مرحله دوم در یک اردوی 10 روزه آموزشی و علمی شرکت و با موضوعاتی چون شبیه سازی در حوزه نانو فناوری به صورت عملی آشنا می‌شوند ضمن آنکه از مراکز پژوهشی و علمی نیز بازدید خواهند داشت.

قربانعلی ادامه داد: در پایان دوره عملی آزمون تئوری دیگری برگزار و در آن نتایج آزمون عملی و هم تئوری مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن نفرات برتر اول تا سوم انتخاب خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه هر 40 نفر دوره عملی تقدیر می‌شوند، اضافه کرد: علاوه بر آن به نفرات برتر اول تا سوم جوایز یک میلیون تومانی نیز اعطا خواهد شد.

محتوای آزمون تئوری

دبیر سومین مسابقات علوم و فناوری نانو به بیان محتوای آزمون امروز مسابقات علوم و فناوری نانو پرداخت و یادآور شد: در این مرحله سئوالاتی در حوزه‌های مفاهیم اولیه آشنا با فناوری نانو، روش‌های ساخت مواد نانو، شناسایی تجهیزات فناوری نانو طرح شده است.

وی در عین حال از طرح سوالاتی در زمینه مدیریت فناوری نانو در این دوره از مسابقات خبر داد و یادآور شد: انتخاب این موضوع به دلیل آن بوده است که دانش آموزان تنها به علم نانو توجه نداشته باشند بلکه باید روبکردهایی را در این حوزه داشته باشند.

قربانعلی مقالات علمی را از دیگر منابع این آزمون دانست و گفت: 250 مقاله علمی در سایت باشگاه دانش آموزی نانو قرار داده است که به عنوان منابع آزمون این مسابقات در نظر گرفته شد.

درخواست ستاد توسعه نانو در زمینه توجه بیشتر به المپیاد نانو

قربانعلی با انتقاد از عدم توجه به مسابقات علوم و فناوری نانو، اظهار داشت: این مسابقات 4 دوره است که برگزار می شود و پیگیری‌هایی از وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه وارد کردن المپیاد نانو در میان سایر المپیادهای علمی دانش آموزی در حال انجام است.

وی با اشاره به تعداد شرکت کننده در این مسابقات طی3 دوره ادامه داد: در کنار رشد صعودی تعداد شرکت کنندگان، از نظر اساتید داور دانش آموزانی که در مرحله نهایی انتخاب می‌شوند جز نخبگان و استعدادهای برتر هستند که باید به آنها توجه شوند.