احمدی نژاد راهی ونزوئلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ قرار است مراسم تحلیف «نیکولاس مادورو» رییس جمهور ونزوئلا صبح روز نوزدهم آوریل به وقت محلی (عصر جمعه 30 فروردین به وقت تهران) در کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شود.



«مادورو» به عنوان جانشین هوگو چاوز رییس جمهور فقید ونزوئلا در انتخابات روز چهاردهم آوریل برگزیده شد.



رئیس جمهور پیش از عزیمت به ونزوئلا در مصاحبه باخبرنگاران گفت :‌ روابط ما با این کشور راهبردی و نماد روابط ایران با کشورهای امریکای لاتین است .



محمود احمدی ن‍ژاددر ابتدا با اشاره به سفر خود به چند کشور افریقایی گفت: یک سفر فشرده به 3 کشور دوست آفریقایی داشتیم و در آنجا برنامه های مفصلی بود، اسنادی امضا شد و ما با هر سه کشور روابط خوبی داریم.



وی افزود: با این کار مقدمه ای برای برداشتن گامهای بلندتر در توسعه روابط در همه زمینه ها فراهم شد.



احمدی نژاد در ادامه گفت: انتخابات در ونزوئلا برگزار و جناب آقای مادرو توسط مردم این کشور به جانشینی مرحوم هوگو چاوز انتخاب شد.



وی افزود: رابطه با کشور ونزوئلا رابطه ای راهبردیست و در واقع نماد رابطه ایران با امریکای لاتین است، نه این که همه روابط ما در امریکای لاتین مشروط به رابطه با ونزوئلا باشد بلکه نماد روابط ما با کشورهای امریکای لاتین است.



رئیس جمهور تصریح کرد: خوشبختانه روابط با همه کشورهای امریکای لاتین خوب است؛ جهت گیری کشورهای امریکای لاتین به سرعت به سمت دیدگاههای آقای چاوز در حال حرکت است و حلقه دولت های انقلابی و روسای انقلابی، هر روز گسترده تر می شود.



وی افزود: چاوز سر حلقه اصلی دوران جدید انقلاب در امریکای لاتین بود.



احمدی نژاد روابط ایران و ونزوئلا را بسیار گسترده و در زمینه های صنعتی، تجاری، انرژی، فرهگی و سیاسی ذکر کرد و گفت: بسیاری از بدخواهان ملت ها علاقه نداشتند که راه چاوز ادامه یابد و انتظار داشتند که مردم از چاوز روبرگردانند یا جانشین او از یاران و نزدیکان او انتخاب نشود.



وی اضافه کرد: دیدیم که مردم ونزوئلا با هوشمندی راه آقای چاوز را انتخاب کردند ما هم برای شرکت در جشن مردم و نیز مرور دوباره ابعاد و جوانب روابط و همکاری هایی که داریم و تحکیم دوستی هایمان به آنجا می رویم.



احمدی نژاد تصریح کرد: قاعدتا تعداد زیادی از روسای جمهوری و مسئولان امریکای لاتین هم حضور خواهند داشت که با آنها ملاقات می کنیم و برنامه های دوجانبه و منطقه ای و بین المللی را هماهنگ خواهیم کرد.



در سفر به کاراکاس وزرای امور خارجه ، راه و شهرسازی و ارتباطات ، احمدی نژاد را همراهی می کنند.