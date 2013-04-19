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۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

عضویت در شورا نباید شغل افراد باشد

عضویت در شورا نباید شغل افراد باشد

علي اصغر صادقي مجرد نايب رئيس انجمن استاندارد ايران گفت: وقتی اعضای شورای شهر از دل جامعه بیرون نمی آیند و عضویت در شورا می‌شود شغل آنها یا عامل شغل یابی آنها نباید انتظار داشته باشیم که مشکلات شهر برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر صادقی مجرد مدير عامل شركت نفت پارس که برای ثبت نام در انتخابات شورای شهر تهران به فرمانداري آمده بود، گفت: اعضای شورای شهر باید از کسانی باشند که در میان مردم رفت و آمد دارند، در این شهر زندگی می‌کنند و مشکلات آن را مشکلات خودشان می‌بینند.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن استاندارد ایران اضافه کرد: متاسفانه برخی از افراد به شورا می‌آیند تا برای آینده خود شغل و پستی دست و پا کنند، بنابراین همه مسائل شهر را از منظر سیاسی و در دعواهای سیاسی بالا و پایین می‌کنند. حضور این افراد خیانت به شهروندانی است که هر روز با یک مسئله بغرنج و کشنده از آلودگی هوا تا ساخت و سازهای غیراستاندارد رو به رو هستند.

صادقی مجرد در پایان اظهار امیدواری کرد که در این دوره چهره‌های تاثیرگذار و متخصصان دل‌سوز کمر همت بسته و کاری کنند که تهران چهار سال بعد فضای بهتری برای زندگی شهروندان واقعی باشد.

کد مطلب 2035564

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