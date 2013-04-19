عضویت در شورا نباید شغل افراد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر صادقی مجرد مدير عامل شركت نفت پارس که برای ثبت نام در انتخابات شورای شهر تهران به فرمانداري آمده بود، گفت: اعضای شورای شهر باید از کسانی باشند که در میان مردم رفت و آمد دارند، در این شهر زندگی می‌کنند و مشکلات آن را مشکلات خودشان می‌بینند.



نایب رئیس هیات مدیره انجمن استاندارد ایران اضافه کرد: متاسفانه برخی از افراد به شورا می‌آیند تا برای آینده خود شغل و پستی دست و پا کنند، بنابراین همه مسائل شهر را از منظر سیاسی و در دعواهای سیاسی بالا و پایین می‌کنند. حضور این افراد خیانت به شهروندانی است که هر روز با یک مسئله بغرنج و کشنده از آلودگی هوا تا ساخت و سازهای غیراستاندارد رو به رو هستند.



صادقی مجرد در پایان اظهار امیدواری کرد که در این دوره چهره‌های تاثیرگذار و متخصصان دل‌سوز کمر همت بسته و کاری کنند که تهران چهار سال بعد فضای بهتری برای زندگی شهروندان واقعی باشد.