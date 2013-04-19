به گزارش خبرنگارمهر، ترجمه مشهید میرمعزی از بهترین داستان‌های کوتاه جهان به انتخاب مدرسان داستان نویسی در کشور آلمان در قالب چهار عنوان کتاب با عناوین «یک چهارشنبه بی‌تفاوت»، «دوستم دارد، دوستم ندارد»، «آذرخش» و «عقربه سرنوشت» منتشر شد.

مجموعه داستان «یک چهارشنبه بی‌تفاوت» به کوشش ولفگانگ زالسمان گردآوری شده و شامل شامل هفده داستان کوتاه از نویسندگانی چون وولفگانگ بورشرت، ایلزه ایشینگر، زیگفرید لنتس، هاینریش بل و برتولت برشت است که گردآورنده، آنها را در این کتاب به پنج دسته تقسیم کرده و به همراه آنها مقالاتی درباره تئوری داستان کوتاه نیز در این کتاب آورده است.

مجموعه داستان «دوستم دارد، دوستم ندارد» نیز توسط یوتا گروتس ماخر و اینگه منی‌اش گردآوری شده و شامل دوازده داستان کوتاه از نویسندگان مختلف از جمله اینگه‌بورگ باخمن، هاینریش بل، ارنست همینگوی، جیمز جویس و زیگفرید لنتس و همچنین مقالاتی از آلفرد آدلر، تئودور و. آدورنو، ماکس فریش، اریش فروم و برتراند راسل آمده است.

مقالات و قطعات پایانی این کتاب، درباره عشق و دوست داشتن است که موضوع اصلی داستان‌های کوتاه این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

مجموعه داستان «آذرخش» شامل بیست و سه داستان کوتاه است که گردآورنده آنها را به چهار دسته تقسیم کرده است. از نویسندگان این مجموعه می‌توان از گابریله وومان، میشائلا زویل، زیگفرید لنتس، ارنست همینگوی، وولفگانگ بورشرت و هانس بندر نام برد.

این کتاب همچنین شامل سه مقاله دربارهٔ به وجود آمدن داستان کوتاه، ویژگی‌های داستان کوتاه نیز هست.

مجموعه داستان «عقربه سرنوشت» شامل سیزده داستان کوتاه از نویسندگانی چون والتر کولبن‌هوف، گابرلیه وومان، یوزف ردینگ، ارنست همینگوی و هانس هاس است که گردآورنده، آنها را به شش دسته تقسیم کرده است.

میرمعزی این چهار ترجمه را از سوی نشر نگاه روانه بازار کتاب کرده است.