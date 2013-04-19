رشد و پيشرفت ورزش بانوان قم نيازمند امكانات و فضاي مطلوب است

راحله‌سادات واقفي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه بانوان قمي رشد خوبي در اين رشته داشته‌اند، اظهار داشت: موفقیت بانوان دو و میدانی قمی در رقابت های قهرمانی کشور نشان دهنده این است که رشد و پيشرفت بانوان قم در دو و میدانی فراتر بوده است.

دو و میدانی از موفق ترین رشته های ورزشی بانوان قم

وي در ادامه با تاکید بر اینکه دو و میدانی از موفق ترین رشته های ورزشی بانوان قم است، عنوان کرد: نفرات فعال بسیار خوبی در دو و میدانی بانوان حضور دارند که تلاش آنها سبب شده است تا دو و میدانی از ورزش های موفق بانوان قم جاي خود را در بين ساير ورزش‌ها باز كند.

وی اظهار داشت: در سال جدید برنامه های متنوعی برای رشد و توسعه دو و میدانی بانوان در مواد و رشته های مختلف در نظر داریم که اولویت ویژه هیئت، شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ باشگاه های کشور و در کنار آن توجه به بخش آموزش محسوب مي‌شود.

برنامه ريزي حضور بانوان قمي در ليگ و دو و میدانی قهرماني كشور

نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم ادامه داد: امسال نیز مسابقات قهرمانی کشور و همچنین انتخابي تيم ملي دو و میدانی بانوان در رده های سني مختلف براي حضور در مسابقات برون مرزی برگزار خواهد شد و بانوان دو و میدانی كار قمی نیز این رقابت ها برای کسب مقام و افتخارات دیگری برای دو و میدانی و ورزش استان قم با حريفان پيكار مي‌كنند.

وی با اشاره به پیشرفت های بانوان قمی در رشته دو و میدانی، عنوان داشت: همگام با رشد و پيشرفت اين رشته ورزشي‌ در بخش مردان، خوشبختانه بخش بانوان استان قم نيز به خوبي توانمندي‌ها و شايستگي‌هاي خود را در چند سال اخیر به خوبی ابراز كرده‌اند.

موفقيت بانوان دو و ميداني‌كار قمي در آينده استمرار خواهد داشت

واقفی بیان کرد: در یکی دو سال اخیر که پشت سر گذاشته ایم مدال‌هايي بسیار زیادی توسط بانوان دو و میدانی کار قم در مسابقات قهرماني كشور و همچنین لیگ باشگاه های کشور كسب شد که حاصل تلاش آنها در رقابت‌ با حريفان خود در رشته هایی نظیر پیاده روی بود كه سبب شد تا دو و میدانی دو سال متوالی در این رشته به مدال از رقابت‌های لیگ دست يابد.

وی عنوان داشت: این رشته ورزشی به خاطر اینکه فعاليت آن در رشته های مختلف جذابيت بسيار خاصي دارد، در سال‌هاي اخير ورزشكاران اين رشته مقام‌ و مدال‌هاي زيادي براي ورزش قم كسب كرده‌اند، عناوینی که قطعا در آينده نيز استمرار خواهد داشت.

از نظر امکانات و فضای ورزشی با کمبودهایی رو به رو هستیم

نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم افزود: با اینکه از نظر امکانات و فضای ورزشی با کمبودهایی رو به رو هستیم اما رشد و پيشرفت اين رشته ورزشي‌ در هر دو بخش مردان و بانوان استان قم فراتر از انتظار بوده و گواه اين مهم کسب افتخارات متعددی است که توسط ورزشكاران ما در مسابقات مختلف به دست مي‌ايد.

وی یاد آور شد: حضور بانوان در برنامه های مختلف اين رشته ورزشي در سال های اخیر بسيار قابل توجه بوده است و این در شرایطی است که تعداد قابل توجهی بانوي دو و میدانی كار به صورت حرفه‌اي و كاملا فعال در رشته‌های مختلف دو و میدانی فعاليت مي‌كنند.

واقفي اظهار داشت: در سال جدید نیز مطابق تقویم هیئت که بر اساس برنامه فدراسیون دو و میدانی تنظیم شده است، سعی می کنیم ابتدا تعامل جدی و سازنده ای با بخش بانوان فدراسیون دو و میدانی و هیئت استان قم داشته باشیم تا از امکانات موجود به خوبی بهره برده و در مسیر پیشرفت دو و میدانی قم در بخش قهرمانی به پيش برويم.