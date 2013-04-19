دختران گلستانی به اردوی تیم ملی اسکواش بانوان ایران راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، غزال شرفپور و رضوان سادات نقیبی در جمع شش بازیکن برتر مسابقات انتخابای تیم ملی اسکواش بانوان ایران قرار گرفتند.

مسابقات انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان ایران رده 14 تا 17 سال چهارشنبه و پنجشنبه در تهران برگزار شد و 21 ورزشکار در این مسابقات شرکت داشتند.

منتخبان این مسابقات به مسابقات اسکواش چین که مردادماه امسال برگزار می شوند، راه می یابند.

از 21 بازیکن شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی، شش نفر برگزیده به اردوی مرحله پایانی تیم ملی راه می یابند و سه نفر عضو تیم ملی اسکواش می شوند.

مسابقات آسیایی اسکواش بانوان 25 مردادماه تا دوم شهریورماه برگزار می شود.