دستگاه امحاء زباله عفونی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر راه اندازی شد

محمد جواد يزداني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: این دستگاه با ظرفیت 500 لیتر و به صورت تمام اتوماتیک است و به مبلغ 550 میلیون ریال از محل اعتبارات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خریداری و به این شهرستان تخصیص داده شده است.

مدير شبكه بهداشت و درمان كاشمر افزود: با راه اندازی این دستگاه زباله های عفونی بیمارستان شهید مدرس(ره) ضد عفونی و بی خطر می شود و جهت دفن به زبالگاه شهرستان انتقال و معدوم می شود.

یزدانی از موافقت قطعی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با دانشکده پرستاری کاشمر خبر داد و افزود: طي نامه‌اي از سوي دکتر طريقت منفرد، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي به رياست دانشگاه علوم پزشکي مشهد در خصوص موافقت قطعي با دانشکده پرستاري کاشمر آمده است به استناد راي صادره در دويست و بيست و دومين جلسه شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مورخ 28 اسفند 91، دانشکده پرستاري کاشمر مورد موافقت قطعي قرار گرفت.

وي گفت: با قطعي شدن مجوز اين دانشكده امیدواریم بتوانيم درآينده خدمات موثرتري در حوزه سلامت ارائه کنیم و با مهيا کردن زيرساخت ها و امكانات و تجهيزات لازم زمينه ارتقا دانشكده پرستاري به دنشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني را فراهم و در ايجاد رشته هاي تحصيلي جديد و جذب دانشجويان بيشتر بيش از پيش تلاش كنيم.