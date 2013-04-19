قتل دوست قدیمی با شلیک یک گلوله

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 23 و 50 دقیقه 13 بهمن ماه سال گذشته از طريق مراجعه مردمي به كلانتري144 جوادیه تهرانپارس ، به مأموران اعلام شد كه در تهرانپارس ـ خیابان جشنواره ـ خیابان زهدي ـ ميدان ابوذر ، در داخل یک مغازه سوپر ماركت به فردي شلیک شده است .

با حضور مأموران كلانتري و بررسي هاي اوليه مشخص شد صاحب سوپر مارکت به نام "رامين . ن" 28ساله در داخل مغازه ، بر اثر اصابت گلوله به سر مجروح و به بيمارستان منتقل شده است. مرد جوان یک روز بعد به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" و به دستور قاضی قریشی زاده ، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان به تحقیق از خانواده مقتول پرداخته اما آنها عنوان دشتند که از وجود هرگونه اختلاف احتمالی مقتول با فرد یا افراد دیگر بی اطلاع هستند . در ادامه و با شناسایی تعدادی از دوستان مقتول و در تحقیقات به عمل آمده از آنها ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مقتول از مدتی پیش ، به واسطه پرداخت مبلغ 7 میلیون تومان به یکی از دوستانش به نام میثم ، به دنبال بازپس گیری پول خود بوده ، اما میثم که بنا بر اظهارات اعضای خانواده مقتول از دوستان صمیمی مقتول نیز بوده هر بار به بهانه ای از بازپس دادن پول خودداری و همین موضوع زمینه اختلاف آنها با یکدیگر شده بود .

کارآگاهان به تحقیق از میثم . س 22 ساله پرداختند اما میثم در اظهارات خود منکر هرگونه اطلاع از وقوع جنایت شد و در خصوص بدهی خود به مقتول نیز عنوان داشت : "رامین از دوستان صمیمی من بود و با همدیگر در زمینه خرید و فروش گوشی تلفن همراه کار می کردیم و هیچگونه اختلافی با یکدیگر نداشتیم " .

کارآگاهان اداره دهم ، در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص اختلاف مالی مابین مقتول و میثم ، به بررسی حساب های بانکی مقتول پرداخته و متوجه شدند که مقتول تعداد دو فقره چک از میثم دریافت کرده اما در زمان سررسید چک ها ، میثم هیچگونه تلاشی برای پاس دادن آنها انجام نداده است . با توجه به اطلاعات به دست آمده و تناقضات در اظهارات اولیه میثم ، به دستور مقام قضایی وی دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .

با دستگیری میثم و ارائه دلایل و مدارک جمع آوری شده و همچنین مواجهه حضوری میثم با دوستانش ، سرانجام او 28 فروردین امسال لب به اعتراف گشود و به در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : به علت بدهی که بابت خرید و فروش گوشی تلفن همراه به رامین داشتم ، با یکدیگر دچار اختلاف شده بودیم. هرچه به رامین می گفتم تا به من فرصت بیشتری بدهد تا بتوانم بدهی او را پرداخت نمایم ، وی توجهی نمی کرد و به همین علت من نیز تصمیم به قتل او گرفتم . چند روز قبل از جنایت یک اسلحه کمری به مبلغ 25 میلیون تومان خریداری کردم . شب حادثه ، به سوپرمارکت رامین رفتم . او تنها بود . با وی در خصوص بدهی ام صحبت کرده اما فایده ای نداشت و رامین دوباره مرا تهدید کرد . درگیر شدم و در همین زمان ، اسلحه را از کمرم بیرون کشیده و یک تیر به سمت رامین شلیک کرده و از محل متواری شدم . سپس اسلحه را در محل مناسبی در حوالی دانشگاه رودهن خاک کردم .

با اعتراف صریح متهم ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با هدایت متهم موفق به کشف یک قبضه اسلحه کمری ، یک عدد خشاب و 25 تیر جنگی در نزدیکی ساختمان دانشگاه رودهن شدند .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .