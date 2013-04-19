به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی نیشابور از اجرای موفقیتآمیز طرح پاکسازی مناطق آلوده در این شهرستان و دستگیری دو سوداگر مرگ خبر داد.
سرهنگ محمدحسن امیری اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان با همکاری پلیسهای تخصصی، یگان امداد و با بهرهگیری از اطلاعات مردمی پس از شناسایی پاتوق معتادان در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی کلانتری 12 جمهوری تعداد دو نفر از سوداگران مرگ را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی نیشابور گفت: در اجرای این طرح تعداد دو توپ صد متری میلگرد مسروقه و مقادیری مواد مخدر کشف شد.
سرهنگ امیری با تقدیر از همکاری گسترده شهروندان و حمایتهای دستگاه قضایی، تاکید کرد: طرحهای پاکسازی و سالمسازی مناطق آلوده در دستور کار پلیس شهرستان است و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را با شماره 110 به پلیس اطلاع دهند.
نجات دستهای گاو از پشت محافظ سیلندر گاز خودرو
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی نیشابور گفت: امدادگران این سازمان توانستند دستهای گاو شیری را از پشت محافظ سیلندر گاز خودرو نیسان نجات دهند.
محمود برئی اظهار کرد: دستهای این گاو در زمان سوار شدن به خودرو در پشت قاب فلزی که بهعنوان محافظ بر روی سیلندر گاز خودرو نیسان نصب شده بود، گیر کرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی نیشابور افزود: دامداران برای رهایی حیوان تلاش کردند ولی موفق نشدند و با تماس اهالی به شماره 125 نجاتگران آتشنشان به محل اعزام شدند.
برئی اظهار کرد: نجاتگران پس از رسیدن به محل ابتدا حیوان را بهطور کامل مهار کردند و سپس با استفاده از دستگاه اسپریدر و دستگاههای چوبی و پلاستیکی دیگر دستهای حیوان را از پشت قاب فلزی بیرون کشیدند
خدمات مرکز خوراک کامل دام در نيشابور اعلام شد
رئيس اداره توليدات دامي مديريت جهاد کشاورزي نيشابور گفت: تنها مرکز بلوک خوراک کامل دام در نيشابور وظیفه تامین نيازهاي غذايي دامها را برعهده دارد.
جعفر مسلمي اظهار کرد: پروژه بلوک خوراک دام مخصوص گوسفند و گاوهاي پرواري و شيري است که معمولا يک بلوک خوراک کامل دام به وزن حدود 26 کيلوگرم، نیازهای غذایی روزانه يک راس دام سنگین ( گاو شیری با تولید متوسط) را به خوبي تامين ميکند.
رئيس اداره توليدات دامي مديريت جهاد کشاورزي نيشابور بیان کرد: اين محصول، خوراک کاملي متشکل از يونجه، کاه، ذرت علوفهاي و کنسانتره است که بهدليل سهولت در حمل و نقل و انبارداري، صرفهجويي در نيروي کار، جلوگيري از ريخت و پاش علوفه، تامين متوازن و يکنواخت مواد غذايي مورد نياز دام با استقبال واحدهاي دامداري مواجه شده است.
مسلمی گفت: با توجه به اينکه خوراک کامل، محصولي است که در آن علوفه و مواد خشبي( کاه و علوفه خشک) بههمراه مواد متراکم (کنسانتره) و ساير افزودنيهاي مغذي از جمله مواد معدني، ويتامينها و ديگر ريزمغذيها کاملا مخلوط شده است، خوراکي مطمئن و غني براي استفاده دام بوده است.
وی افزود: ترکيب مناسب علوفه و کنسانتره ميتواند از شيوع بيماري هاي متابوليکي نيز جلوگيري کند.
رئيس اداره توليدات دامي مديريت جهاد کشاورزي نيشابور با اشاره به وضعيت توليد اين محصول، بیان کرد: هم اکنون خوراک کامل در شرکت خوراک دام و طيور نازدانه خراسان در نيشابور توليد ميشود که ضمن تامين نياز دامداريهاي شهرستان و استان به ساير استان ها نيز ارسال ميشود.
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