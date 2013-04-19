دکتر حسین بختیار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح واکسیناسیون دام ها بیان کرد: طرح واکسیناسیون دام ها که مرحله بهاره این طرح از 20 فروردین آغاز شده و تا 45 روز کاری ادامه مییابد.
وی تاکید کرد: طرح واکسیناسیون دامی طی دو مرحله بهاره و پاییزه انجام میشود که فاز اول این طرح برای تمامی مناطق و نواحی قم به استثنا جعفریه انجام میشود و دلیل آن هم این است که واكسيناسيون دام های بخش جعفریه مهرماه در مرحله پاییزه که همزمان با کوچ عشایر است انجام میشود.
مسئول مبارزه با بیماری های واگیردار دامپزشکی قم با بیان خطر بیماریهای واگیردار افزود: بیماری آبله یکی از بیماری های واگیرداریست که خطر مرگ را خصوصا در بزغاله و برههاي زیر سه ماه درپی دارد و باید برای جلوگیری از این خطر دامداران و روستاییان اقدام و همکاری لازم را با دامپزشکی انجام دهند.
بختیاری زاده در رابطه با هزینه واکسیناسیون اظهار داشت: واکسیناسیون بیماری آبله 100 درصد برای همه رایگان است.
وی با اشاره به اکیپ های فعال در این طرح تصریح کرد: 12 اکیپ از بخش خصوصی و 2 اکیپ بخش دولتی برای انجام این طرح در نظر گرفته شده است.
مسئول مبارزه با بیماریهای واگیردار دامپزشکی قم ادامه داد: 85 درصد گله واکسیناسیون میشوند به استثنای سه گروه که عبارتند از دام هایی که مریض و ضعیف باشند و واکسیناسیون موجب تشدید بیماریشان شود، بره و بزغالههای زیر سه ماه و دامهای آبستن و سنگین.
بختیاری زاده گفت: 270 هزار رأس گوسفند و 100 هزار رأس بز برای واکسیناسیون بیماری آبله و 330 هزار رأس بز و گوسفند برای واکسیناسیون بیماری شاربن پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر اهمیت انجام طرح واکسیناسیون دامها، تأكيد کرد: واکسیناسیون بیماری آبله بخاطر خطر مرگ و تلفات بالای آن برای دامها و بیماری شاربن به علت مشترک بودن این بیماری با انسانها انجام میشود که طی سال گذشته و سالهای ماقبل کانون بیماریها به شدت کاهش یافته است.
