ایران تنها کشوری است که در آن حق با خودروساز است نه با مشتری

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جباری زادگان با اعلام این که مهم‌ترین نکته‌ای که خودروسازان بزرگ جهان به آن فکر می‌کنند کیفیت محصولات تولیدی است، افزود: این شرکت‌ها هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی کیفیت را فدای قیمت نمی‌کنند و طراحی‌های آن‌ها در راستای بهینه‌سازی کیفیت خودرو است و اهمیت دادن به ارتقای کیفی محصول از سوی آن‌ها در واقع احترام گذاشتن به مشتری است.

وی با اشاره به این که در بازاری که بر خلاف کشور ما رقابت در آن وجود دارد، خودروسازان به خوبی می‌دانند اگر کیفیت محصولات آن‌ها کوچک ترین اُفتی کند به طور حتم در بازار شکست خواهند خورد، اظهار کرد: چنین دیدگاهی را نیز باید به حساب احترام به مشتری قلمداد کرد، چون بازار رقابتی فضایی است که باید آرامش و آسودگی را برای مشتری فراهم آورد.

جباری زادگان با بیان این که به عنوان نمونه دو سال پیش مدیر عامل شرکت عظیم خودروسازی تویوتا در ژاپن به دلیل یک نقص کوچک در یکی از خودروهای تولیدی این شرکت رسماً از مشتریان خود در سراسر جهان عذرخواهی نمود، تصریح کرد: وی حتی تا ایالات متحده رفت و به همین خاطر از مشتریان شرکت خود در آن کشور نیز به صورت رسمی معذرت خواهی کرد.

معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک در پایان خاطرنشان کرد: البته خودروسازان نه تنها در مقابل مشتریان خود مسئولند بلکه در قبال سایر مردم نیز مسئولیت دارند و برای مثال خودروسازی که آلایندگی خودروهای تولیدی اش باعث افزایش آلودگی هوا و شیوع بیماری ها می‌شود، در برابر جامعه خود نیز مسئول است و باید پاسخگوی تک تک افراد جامعه باشد.



