اتصال شهرک های شمال تهران به خط 3 مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در جمع شورایاران منطقه یک ، اظهار داشت: امسال اولویت اجرا بخش جنوبی خط 3 مترو است که طبق پیش بینی انجام شده تا آخر اردیبهشت ماه این بخش که از چهاردانگه ، تقاطع جاده ساوه- آزادگان تا خیابان شهید مطهری ادامه می یابد، به اتمام می رسد و بخش شمالی از شهرک های شهید محلاتی ، نفت، محلات سوهانک، ازگل و ... تا ورودی بزرگراه شهید صیاد شیرازی و میدان نوبنیاد و... نیز تا اوایل سال آینده به آن متصل می شود.

وی افزود: شاخه فرعی این خط به سمت خیابان شهید دکتر باهنر امتداد خواهد یافت که در حال حاضر در دستورکار است که ابتدا مسیر اصلی آماده سازی و سپس این مسیر فرعی که حدفاصل خیابان شهید دکتر باهنر تا اتصال میدان نوبنیاد است راه اندازی می شود.

تشکری هاشمی به دو خط 6 و 7 مترو اشاره کرد و گفت: این خطوط در محدوده شهرداری منطقه دو احداث می شود ولی تاثیر بسزایی در ساماندهی ترافیکی منطقه یک خواهد داشت که بر اساس تامین منابع مالی و پیش بینی های انجام شده برای سال 94 – 95 راه اندازی می شود.

وی طراحی شبکه یکپارچه ترافیکی را از دیگر برنامه های اجرایی دانست و گفت: با همکاری پژوهشکده سیستم هوشمند حمل و نقلی دانشگاه امیر کبیر کل شهر تهران به صورت شبکه یکپارچه طراحی شده که به زودی ابلاغ می شود که این مدل ترکیب کار تئوری ، دانشگاهی، مدل های ترافیکی و درخواست های شهروندان است .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دسترسی 350 متربه شبکه اتوبوسرانی را برای همه شهروندان از اهداف ساماندهی خطوط اتوبوسرانی دانست و گفت: اجرای این طرح با وجود مشکلات جغرافیایی منطقه یک به دلیل بافت کوچه باغی ، ریزدانه و باریک معابر آن اجرا می شود.

مجتبی یزدانی شهردار منطقه یک نیز به برنامه سال 92 منطقه اشاره کرد و گفت: براساس بازدیدهای میدانی از سطح محلات که از دوم فروردین ماه سال جاری آغاز شد مصوبات سند توسعه محلات در 26 محله شمال تهران تدوین و وارد فاز اجرایی شد.

یزدانی با تاکید بر برقراری عدالت و توزیع بودجه در بین 26 محله منطقه تصریح کرد: بودجه در محلات بر اساس درخواست های اولویت دار محلات و پروژه هایی که قابلیت اجرایی داشته ولی تا کنون مطرح نشده انجام می شود و اولویت اجرایی امسال ، با محلاتی است که تا کنون کار کمتری در آنها اجرا شده است .



