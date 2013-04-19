  1. استانها
  2. فارس
۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

مهديار خبر داد:

انتقال دو درب حرم حضرت عباس (ع) براي مونتاژ نهایی به ایلام

انتقال دو درب حرم حضرت عباس (ع) براي مونتاژ نهایی به ایلام

شيراز- خبرگزاري مهر: رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس از انتقال دو درب حرم مطهر حضرت عباس (ع) براي ادامه کار مونتاژ نهایی به استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، جابر مهدی یار در این باره اظهار داشت: دو درب حرم در ابعاد 60.2 در 30.3 از جنس چوب ساج به عنوان چوب اولیه و چوبهای عناب، فوفل و نارنج ساخته شده و همچنین هنرمندان شیرازی با هنر گره کاری و مشبک کاری روی درب ها را تزئین كرده اند.

وی افزود: پشت درب خاتم اصیل شیرازی کارشده است.

مهديار با اشاره به بحث طلاکاری روی این درب افزود: 200 کیلو گرم مس، دو کیلو طلا و 300 قطعه میناکاری شده روی این درب به کار رفته و همچنین کلماتی که برش خورده اند با طلاکاری روی درب ها نصب شده و در پایان با نصب شیشه سکوریت نشکن جلوه و زیبایی خاصی به آن بخشیده است.

نماینده آیت الله ایمانی در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس ادامه داد: در همین راستا مردم ایلام با نذورات خود برای ساخت این دو درب مصمم شده و این دو درب را به عنوان یادگار از مردم ایلام به عتبات عالیات خواهند فرستاد.

مهدی یار با اشاره به اینکه استان فارس در انجام فعالیتهای هنری پیشتاز است، گفت: به سبب اینکه استان فارس یک استان هنری و دارای هنرمندان بسیاری بوده ما سفارشات دیگر استانها را می پذیریم همچنین تعامل بین استانها سبب می شود که چنین فعالیت ها گسترش یافته و تعامل هر چه بیشتر را فراهم کند.

کد خبر 2035646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها