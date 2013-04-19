انتقال دو درب حرم حضرت عباس (ع) براي مونتاژ نهایی به ایلام

به گزارش خبرگزاري مهر، جابر مهدی یار در این باره اظهار داشت: دو درب حرم در ابعاد 60.2 در 30.3 از جنس چوب ساج به عنوان چوب اولیه و چوبهای عناب، فوفل و نارنج ساخته شده و همچنین هنرمندان شیرازی با هنر گره کاری و مشبک کاری روی درب ها را تزئین كرده اند.

وی افزود: پشت درب خاتم اصیل شیرازی کارشده است.

مهديار با اشاره به بحث طلاکاری روی این درب افزود: 200 کیلو گرم مس، دو کیلو طلا و 300 قطعه میناکاری شده روی این درب به کار رفته و همچنین کلماتی که برش خورده اند با طلاکاری روی درب ها نصب شده و در پایان با نصب شیشه سکوریت نشکن جلوه و زیبایی خاصی به آن بخشیده است.

نماینده آیت الله ایمانی در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس ادامه داد: در همین راستا مردم ایلام با نذورات خود برای ساخت این دو درب مصمم شده و این دو درب را به عنوان یادگار از مردم ایلام به عتبات عالیات خواهند فرستاد.

مهدی یار با اشاره به اینکه استان فارس در انجام فعالیتهای هنری پیشتاز است، گفت: به سبب اینکه استان فارس یک استان هنری و دارای هنرمندان بسیاری بوده ما سفارشات دیگر استانها را می پذیریم همچنین تعامل بین استانها سبب می شود که چنین فعالیت ها گسترش یافته و تعامل هر چه بیشتر را فراهم کند.