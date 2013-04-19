مشکلات جدی در اقتصاد داریم/ دولت وظایفش را فراموش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ‌زاده در نشست آشنایی با نامزدهای ریاست جمهوری که از سوی انجمن اسلامی مستقل دانشگاه‌ها و در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: علی‌رغم دستاوردهای چشمگیر کشور در عرصه‌های علم و فناوری، مشکلات جدی در بخش اقتصاد وجود دارد و اگر ما نتوانیم در طول یک دهه آینده به پیشرفت سریع دست یابیم، دستاوردهای انقلاب در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل مردم در زمان کنونی تورم و اشتغال است، گفت: تورم فشار زیادی بر قشر متوسط و کم‌درآمد به‌خصوص بر کارمندان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران و نیروهای خدماتی و دیگر حقوق‌بگیران وارد می‌کند. راه‌حل این مسائل، اجرای برنامه‌ جامعِ رونقِ تولید است. با هدایت سرمایه‌های سرگردان از واسطه‌گری به سوی تولید می‌توان از طریق افزایش عرضه کالا و خدمات، تورم را کنترل کرد و این افزایش تولید عامل اشتغال‌زایی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام راه حل تورم و بيكاري را رونق توليد دانست و ادامه داد: مشکل اشتغال در حال حاضر مهم‌ترین مسئله بسیاری از مردم به ویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. این در حالی است که تمام حلقه‌های لازم برای تولید اعم از سرمایه، پژوهش، نیروی انسانی و بازار در کشور وجود دارد. لیکن گسستگی و شکاف میان آنها مشکلات زیادی برای بخش تولید ایجاد کرده است.

وی افزود: در سه دهه گذشته اقدامات زیادی شامل ایجاد زیرساخت‌های لازم و محرومیت‌زدایی نسبی انجام شد. اما اینها کافی نیست و دولت باید با شناسایی تمامی قطعات پازل پیشرفت و برنامه لازم، همه قطعات را در جای خود قرار دهد.

واعظ زاده با تاکید بر این که براي پيشرفت سريع كشور و مردم همه چيزهاي لازم را در اختيار داريم، اما تقريبا هيچ چيز از جمله دولت سر جاي خودش نيست، تصریح کرد: قرار گرفتن یا قرار دادن هر چیز در جای خود عین عدالت است که متناسب با تعریف عدالت از نگاه امیرالمومنین (ع) و آموزه‌های مکتب اسلام می‌باشد.

وی اضافه کرد: برقراري عدالت و رفع تبعيض و رانت بايد در هر تصميم دولت و در كل برنامه­ایش ديده شود. یکی از مشکلات مهم آن است که دولت در جای خودش نیست. بسیاری از امور توسط مردم قابل انجام‌ است، اما دولت در آن دخالت می‌کند و برعکس بسیاری از امور نیازمند دخالت و رسیدگی دولت هستند که رها و بلاتکلیف‌اند.

وی با تاکید بر اینکه معتقد به دولت مقتدر هستم، افزود: دولت مقتدر دولتی است که بازیگری و بازیگردانی نکند و مدیریت عالی را انجام دهد مثل فدراسیون فوتبال که نباید خودش تیمی داشته باشد.



رئیس کارگروه طراحی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت تولید پایدار را راه حل اساسیِ رفع مشکلات اقتصادی در برنامه تولید دانش‌بنیان و استفاده از دستاوردهای علمی در تولید ذکر کرد و یادآور شد: در این زمینه برنامه‌های گسترده‌ای با مشارکت صاحبنظران و متخصصان تهیه شده و ان شاء الله ما اقتصاد دانش بنیان را عملیاتی خواهیم کرد.

وی گفت: اعتقاد به مکتب اسلام به عنوان کامل‌ترین مکتب حیات‌بخش و رهایی‌بخش انسان، اصل بنیادین تفکر و برنامه‌ها و اقدامات دولت باید باشد. معتقدم دولت باید از جاروجنحال‌های سیاسی پرهیز کند و از مرکز جاروجنجال‌ها هم دور باشد و با کمک همه مدیران قوی و امین در خدمت حل مشکلات مردم و بهبود وضعیت زندگی آنها قرار بگیرد.



واعظ زاده افزود: دولت آينده بايد از مركز جنجال­هاي سياسي به دور باشد تا بتواند مشكلات اقتصاد كشور و معيشت مردم را حل كند. رئيس جمهور يازدهم بايد مستقل باشد تا بتواند از همه مديران شايسته استفاده كند و دولت مقتدر تشكيل دهد. مستقل بودن به ادعا نيست به بينش و سابقه است.



وی افزود: من جوانان را موتور و محرک پیشرفت می‌دانم و معتقدم با انرژی و فکر جوانان می‌توان تحول و پیشرفت سریع را در جامعه ایجاد کرد. همانطور که انقلاب و دفاع مقدس با نیروی آنها به پیشرفت رفت.جوانان موتور پيشرفت كشور هستند. بايد آنها را از فشار شهريه دانشگاه و مقررات خشك اداري آزاد كنيم و طرح اشتغال پايدار فارغ‌التحصيلان را اجرا كنيم. طرح كاهش شهريه دانشگاه­هاي غير انتفاعي و افزايش كيفيت آنها با كمك دولت بايد اجرا شود.



این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: فضاي دانشگاه­ها بسته و آزاد انديشي فراموش شده است. فعاليت­هاي سياسي و فرهنگي دانشجويان در چارچوب قانون، حق دانشجو و امتياز دانشگاه است. استادان هم بايد در مقابل اظهار تخصصي خود مصونيت رسانه­ اي داشته باشند و مديريت دانشگاه از حيثيت آنان دفاع كند.