  1. استانها
  2. فارس
۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

دستگيري عامل فروش اينترنتي تصاویر مستهجن در فارس

دستگيري عامل فروش اينترنتي تصاویر مستهجن در فارس

شيراز- خبرگزاري مهر: رئيس پليس فتاي استان فارس از شناسايی و دستگيری فردی که در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر مبتذل می کرد، خبرداد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رئیس پلیس فتا استان فارس اعلام کرد: در راستای اهداف پليس فتا در برقراری امنيت و آرامش کاربران در فضای مجازی، تيم رصد اين پليس در گشت‌زنیهای خود در فضای مجازی وبلاگی را که با قصد به بيراهه كشاندن جوانان اقدام به انتشار تصاویر مستهجن می‌کرد را شناسایی و این پرونده به‌صورت ويژه در دستوركار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه بر روی وبلاگ فوق شماره حسابی براي واریز وجه و خرید اعلام شده بود که در نهايت پس از استعلامهای لازم صاحب حساب شناسایی و به این پلیس احضار شد این زن مدعي شد که کارت عابر بانک خود را در اختیار فرد دیگری گذاشته و مدتی است از وی اطلاعی ندارد.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: پس از تحقیقات فنی و تخصصی متهم شناسایی و مشخص شد وی یک فروشگاه اینترنتی نیز به نام خود ثبت کرده که نهایتاً با اقدامات پلیسی متهم دستگیر و در بازرسی از منزل او مستنداتی مربوط به وبلاگ مستهجن کشف و ضبط شد.

پلیس فتا به آن دسته از مديران وبلاگها و وب‌سايتهای اينترنتی كه در پوشش فضای مجازی اخلاق و عفت عمومي جامعه را هدف گرفته‌اند هشدار داد كه برخورد پليس با اين گونه هنجارشكنان برخورد جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

کد خبر 2035655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها