دستگيري عامل فروش اينترنتي تصاویر مستهجن در فارس

به گزارش خبرگزاري مهر، رئیس پلیس فتا استان فارس اعلام کرد: در راستای اهداف پليس فتا در برقراری امنيت و آرامش کاربران در فضای مجازی، تيم رصد اين پليس در گشت‌زنیهای خود در فضای مجازی وبلاگی را که با قصد به بيراهه كشاندن جوانان اقدام به انتشار تصاویر مستهجن می‌کرد را شناسایی و این پرونده به‌صورت ويژه در دستوركار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه بر روی وبلاگ فوق شماره حسابی براي واریز وجه و خرید اعلام شده بود که در نهايت پس از استعلامهای لازم صاحب حساب شناسایی و به این پلیس احضار شد این زن مدعي شد که کارت عابر بانک خود را در اختیار فرد دیگری گذاشته و مدتی است از وی اطلاعی ندارد.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: پس از تحقیقات فنی و تخصصی متهم شناسایی و مشخص شد وی یک فروشگاه اینترنتی نیز به نام خود ثبت کرده که نهایتاً با اقدامات پلیسی متهم دستگیر و در بازرسی از منزل او مستنداتی مربوط به وبلاگ مستهجن کشف و ضبط شد.

پلیس فتا به آن دسته از مديران وبلاگها و وب‌سايتهای اينترنتی كه در پوشش فضای مجازی اخلاق و عفت عمومي جامعه را هدف گرفته‌اند هشدار داد كه برخورد پليس با اين گونه هنجارشكنان برخورد جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.