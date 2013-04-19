توسعه کشت دوم برنج در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی ابطالی اظهار داشت: توسعه ‏کشت دوم برنج یکی از دستاوردهای مهم بخش کشاورزی استان در سال گذشته بوده است.

وی افزود: در راستای خودکفایی، اقتصادی شدن و پایداری ‏تولید برنج با عنایت به محدودیت سطوح زیر کشت در استان، استفاده از پرورش مجدد بوته های برنج، آماده ‏سازی و نشاء مجدد برنج گام های بزرگی در افزایش تولید برنج در سال تولید ملی از سوی این سازمان برداشته شده ‏است.



ابطالی گفت: در سال 90 سطح پرورش رتون و نشا مجدد استان 59 هزار هکتار بوده که مقدار 108 هزار تن شلتوک ‏از این اراضی استحصال شود.

شروع برداشت گل گاو زبان در نکا



مدیر جهاد کشاورزی نکا از آغاز برداشت گل گاو زبان در سطح بیش از 380 هکتار از اراضی کشاورزی این ‏شهرستان خبر داد.

حسن سلیمی افزود: با ‏توجه به شرایط آب و هوایی، برداشت گل و گاو زبان زودتر از موعد مقرر در این منطقه شروع که با عملکرد قابل ‏قبول به طور متوسط 500 کیلوگرم محصول گل خشک شده در هر هکتار پیش بینی می گردد و در مجموع تولیدی برابر با 190 تن گل خشک شده در سطح اراضی کشاورزی این شهرستان خواهیم داشت.‏



وی تصریح کرد: با توجه به اینکه برداشت این محصول به صورت دستی و به مدت 3 ماه به طول می انجامد، اشتغالزایی بسیار خوبی برای روستائیان است.



تأکید بر مبارزه با آفت شته در باغات مرکبات مازندران



مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران، بر مبارزه با آفت شته در باغات مرکبات و سیاه ریشه استان تأکید ‏کرد.‏



محمد اخوان به ‏باغداران مرکبات و سیاه ریشه استان توصیه نمود: با توجه به مشاهده شته ها روی جوانه های نو رسته مرکبات و سیاه ‏ریشه و شروع فعالیت و خسارت آفت فوق در برخی از باغات، نسبت به مبارزه با این آفت اقدام کنند.



وی با بیان اینکه ‏شته ها حشرات کوچک به رنگ های مختلف سبز، سیاه و قهوه ای هستند که در پشت برگ ها و روی سر شاخه ‏های جوان و گل های مرکبات با تراکم بالا ظاهر شده و با تغذیه از یرگ گیاه سبب پیچیدگی برگ و سرشاخه، ترشح ‏عسلک و دوده ای شدن برگ، سرشاخه ها و میوه ‌ها، ضعف عمومی درخت، ریزش شکوفه ها و میوه های تازه می شوند، افزود: در برخی از گونه های آن ها در انتقال برخی از بیماری های ویروسی نقش اساسی دارند، مبارزه با آنها جهت ‏کاهش خسارت های فوق و جلوگیری از طغیان احتمالی شته ها را ضروری دانست.

انجام عملیات شخم و شیار در اراضی شالیزاری آمل



مدیر جهاد کشاورزی آمل از انجام عملیات شخم و شیار، آب تخت و ‏خزانه گیری و بذر پاشی در اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.



سید مرتضی امینی افزود: تا‏کنون در بیش از هزار و 75 هکتار عملیات نشا کاری انجام شد که 75 هکتار آن به نشا مکانیزه و هزار هکتار به ‏نشا سنتی اختصاص داشته است.



وی از بیمه برنج در سطح سه هزار و 650 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان ‏خبر داد و افزود: 41 نمونه آزمون خاک انجام گرفته و مقدار 35 تن بذور تخصیصی ارقام پر محصول برنج ‏به این شهرستان اختصاص یافته است.