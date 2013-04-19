  1. استانها
  2. فارس
۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

نمایشگاه عکس خبری عکاتیسم در شيراز دائر مي شود

نمایشگاه عکس خبری عکاتیسم در شيراز دائر مي شود

شيراز - خبرگزاري مهر: نمایشگاه عکس خبری عکاتیسم در آغازین روز اردیبهشت ماه جاری میهمان نگارخانه آبگینه شیراز می شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، نمایشگاهی از عکسهای خبری دو تن از فعالان مطبوعات فارس با عنوان عکاتیسم در محل نگارخانه آبگینه شیراز برپا می شود.

در این نمایشگاه که با هدف حمایت از کودکان اوتیسم برگزار می شود تعداد70تابلو عکس سالهای 89تا91رضا بعیدی و الهه بهرامی راد در بخشهای خبری، فرهنگی و اجتماعی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

نمایشگاه عکس خبری عکاتیسم با همکاری و حمایت صمیمانه شورای اسلامی استان و معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری شیراز یکم اردیبهشت ماه ساعت 18 در محل نگارخانه آبگینه شیراز واقع در بلوار چمران افتتاح و به مدت یک هفته از ساعت هفت الی 22 پذیرای علاقه مندان است.

الهه بهرامی راد و رضا بعیدی پیش از این چندین نمایشگاه گروهی عکس را در موضوعات مختلف برگزار کرده اند.

کد خبر 2035682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها