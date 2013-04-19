نمایشگاه عکس خبری عکاتیسم در شيراز دائر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، نمایشگاهی از عکسهای خبری دو تن از فعالان مطبوعات فارس با عنوان عکاتیسم در محل نگارخانه آبگینه شیراز برپا می شود.

در این نمایشگاه که با هدف حمایت از کودکان اوتیسم برگزار می شود تعداد70تابلو عکس سالهای 89تا91رضا بعیدی و الهه بهرامی راد در بخشهای خبری، فرهنگی و اجتماعی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

نمایشگاه عکس خبری عکاتیسم با همکاری و حمایت صمیمانه شورای اسلامی استان و معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری شیراز یکم اردیبهشت ماه ساعت 18 در محل نگارخانه آبگینه شیراز واقع در بلوار چمران افتتاح و به مدت یک هفته از ساعت هفت الی 22 پذیرای علاقه مندان است.

الهه بهرامی راد و رضا بعیدی پیش از این چندین نمایشگاه گروهی عکس را در موضوعات مختلف برگزار کرده اند.