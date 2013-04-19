  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

امام جمعه جدید هفتکل معارفه شد

امام جمعه جدید هفتکل معارفه شد

اهواز - خبرگزاری مهر: ظهر امروز جمعه با حضور نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، امام جمعه جدید شهرستان هفتکل معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان حضور داشت؛ اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی و استانی شرکت کرده بودند.

این مراسم در مسجد حضرت حجت(عج) شهرستان هفتکل برگزار شد و در آن از خدمات حجت الاسلام علی ابراهیمی پور، امام جمعه سابق هفتکل تقدیر به عمل خواهد آمد.

در این مراسم حجت الاسلام خلیلی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان هفتکل از سوی آیت الله جزایری برای مردم و مسئولان معرفی شد.

حجت الاسلام ابراهیمی پور به مدت هفت سال امام جمعه شهرستان هفتگل بود که چندی پیش به عنوان امام جمعه شهرستان آبادان منصوب شد.

کد خبر 2035689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها