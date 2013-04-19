امام جمعه جدید هفتکل معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان حضور داشت؛ اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی و استانی شرکت کرده بودند.

این مراسم در مسجد حضرت حجت(عج) شهرستان هفتکل برگزار شد و در آن از خدمات حجت الاسلام علی ابراهیمی پور، امام جمعه سابق هفتکل تقدیر به عمل خواهد آمد.

در این مراسم حجت الاسلام خلیلی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان هفتکل از سوی آیت الله جزایری برای مردم و مسئولان معرفی شد.

حجت الاسلام ابراهیمی پور به مدت هفت سال امام جمعه شهرستان هفتگل بود که چندی پیش به عنوان امام جمعه شهرستان آبادان منصوب شد.