تعدد نامزدهای اصولگرا به نفع انقلاب نیست/ نوع رابطه دولت و رهبری از مهمترین نقاط ضعف احمدی نژاد بود

به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی حداد عادل در همایش هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت که به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه تربیت مدرس در حال برگزاری است گفت: اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در جریان حوادث پس از انتخابات سال 88 مواضع و درک روشن وخوبی ازشرایط کشور داشت.

حداد عادل با بیان اینکه انقلاب اسلامی امروز به یک واقعیت انکار ناپذیر در عرصه سیاست جهانی تبدیل شده اظهار داشت: 50 سال پیش تقابل فقط بین سرمایه داری و کمونیسم بود اما دنیای امروز تقابل میان اسلامگرایی و استکبار به سرکردگی آمریکا است که البته منشاء این تحول انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یک واقعیت بسیار تاثیرگذار است چون از پشتوانه توده های مردم برخوردار است و به همین جهت منافع قدرت های بزرگ را تهدید می کند گفت: دنیا روز به روز تباه تر و فاسد تر می شود.

عضو ائتلاف پیشرفت با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده که تحولی را در رفتار غربی ها ایجاد کند خاطرنشان کرد: نگرش ما نسبت به هستی و جهان و انسان که در قرن نوزدهم به استعمارگری انجامیده بود اکنون هیچ تغییری نکرده و آنها فقط روش های خود را آغاز کرده اند.

حداد عادل با اشاره به توطئه انگلیسی ها در ایران که در سال 32 اجرا شد و انگلستان نفت ایران را تحریم کرد، افزود: در اوایل نهضت ملی شدن صنعت نفت آیت الله کاشانی و مصدق با هم همراه بودند و این همراهی باعث پیروزی شد.

وی با اشاره به اینکه 30 تیر سال 31 روز اوج پیروزی نهضت ملی نفت بود ادامه داد: اما 17 ماه بعد کودتا شد وانگلیسی ها گفتند که ما در هر دو دسته یعنی میان یاران کاشانی و مصدق جاسوس داشتند در کنار آن حزب توده هم بود که جاسوسان انگلستانی میان آنها هم نفوذ کرده بودند.

حداد عادل با یادآوری اینکه این کودتاه به این دلیل پیروز شد که در آن زمان چیزی به اسم ولایت فقیه وجود نداشت اظهار داشت: نامگذاری شعار سال با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بی جهت با این تحلیل نیست. در حال حاضر هم آنها فشار اقتصادی را به حداکثر رسانده اند و نارضایتی عمومی و اجتماعی را در کشور ایجاد کنند.

نامزد ائتلاف پیشرفت با اشاره به اینکه آمریکا و هم پیمانانش فشار هسته ای را کم نخواهند کردو قطعا این مسئله تا قبل از انتخابات به نتیجه نخواهند رسید خاطرنشان کرد: آنها بذری افشانده اند که تمایل دارند آن را در انتخابات درو کنند.

وی با اشاره به اینکه غربی ها مایلند در ایران اختلاف ایجاد شود و برخی دانسته یا نادانسته به آن دامن می زنند خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه اتفاقاتی که میان سران قوا در جمهوری اسلامی افتاد کسانی را شاد می کندکه می خواهند بحران اقتصادی را با بحران سیاسی تکمیل کنند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دامن زدن به اختلاف میان مقام معظم رهبری و رئیس جمهور از طرف کسانی دنبال می شود که نمی خواهند ایران با انتقال نرم قدرت رئیس جمهور خود را تغییر دهد اضافه کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب انتقال نرم قدرت است که دشمنان انقلاب بدنبال بر هم زدن آن هستند.

حداد عادل با اشاره به اینکه در دوره های گذشته تنها اصولگرایان و اصلاح طلبان به رقابت می پرداختند اما در حال حاضر اصولگرایان ، جریان فتنه و انحراف در عرصه سیاسی حضور دارند خاطرنشان کرد: این موضوع مسئله انتخابات را پیچیده کرده و به همین جهت تعدد نامزدهای اصولگرا اصلا به نفع انقلاب نیست.

نامزد ائتلاف پیشرفت در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان درباره نقاط ضعف و قوت رئیس جمهور گفت: نمی توان نقاط ضعف را به طور کامل بیان کرد چرا که دولت هنوز سر کار است و نباید بیان برخی سخنان به تضعیف دولت منجر شود.

وی پرکاری ، پرتلاشی ، حضور در استانها ، داشتن زبان و بیان مردمی و انتخاب افراد سالم برای کابینه را از جمله نقاط قوت دولت نهم و دهم دانست و اظهار داشت: باید به این نکته توجه کرد که دولت زیر بار فشار اقتصادی شدید، کشور را اداره می کند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقاط ضعف دولت در دو محور رابطه دولت و رهبری و همچنین سوءمدیریت و شیوه رفتار دولت بسته بندی می شود اضافه کرد: برخی از تصمیمات دولت اعتماد مردم را به منطقی و عقلانی بودن این تصمیمات جلب نکرده است. مانند تغییر وزرا در ماههای پایانی.

حداد عادل با بیان اینکه ما با وزارت ارتباطات و وزیر آن مشکلی نداشتیم اما در یک تصمیم ناگهانی وزیر عزل و مدتی یک وزارتخانه با سرپرست اداره شد تا اینکه فرد تازه کاری برای 4 ماه به عنوان وزیر معرفی شد.

نامزد ائتلاف پیشرفت با اشاره به اینکه نظیر این مسئله را در وزارت بهداشت هم مشاهده کردیم این اقدام را از دو جهت تصمیم گیری معیوب دانست و تصریح کرد: نکته اول اینکه هیچ دولتی وزیر خود را در ماههای پایانی عزل نمی کندو نکته بعدی اینکه آقای احمدی نژاد یک وزیر خانم را علیرغم اینکه در سخنرانی های خود هم از فضائل وی و هم از تصمیم خود برای انتخاب یک سوم کابینه از میان بانوان این وزیر را عزل کرد.

وی با اشاره به اینکه خانم دستجردی فردی متدین، باسواد، با حجاب اسلامی و متین بوده و است یادآور شد: ممکن است که کارنامه کاری وی 20 نباشد اما مردود هم نبود.

ادامه دارد...