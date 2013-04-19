یک مقام ایرانی ادعای برخی رسانه های غربی در خصوص مذاکرات هسته ای را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی"، در پی اعلام خبر احتمال آغاز مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه آینده میلادی ، یک مقام ایرانی این مسئله را رد کرد.

پرس تی وی به نقل از این مقام ایرانی که از وی به عنوان یک مقام نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی، نام برده، آورده است : گفتگوهایی در این خصوص با آژانس داشته ایم، اما به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.

گفتنی است برخی رسانه های غربی از جمله آسوشیتدپرس و رویترز به نقل از یک دیپلمات که نامش فاش نشده بود از احتمال از سرگیری مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرزی اتمی درماه آینده میلادی خبر داده بودند.