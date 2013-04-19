مشکل بیکاری جامعه با شعار رفع نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های امروز نماز جمعه ساری با اشاره به اینکه مشکل اقتصادی، گرانی، بیکاری و مسائل فرهنگی جامعه را نمی توان با شعار رفع کرد، اظهار داشت: نامزدهای که شعار می دهند در عمل با مشکل مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه از هر گونه انحصار گری در انتخابات باید پرهیز شود، افزود: انتخابات باید در فضای سالم و رقابتی و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.

یوسف پور با اعلام اینکه متاسفانه در جامعه اسلامی با مشکل سیاسی در داخل و خارج کشور و بداخلاقی مواجه هستیم، یادآور شد: فشار دشمن و بی تدبیری و سوی مدیریت در داخل و بدخلاقی فضای سیاسی کشور را نابسمان کرده است.

امام جمعه مرکز استان با بیان اینکه کاندیداهای انتخاباتی با شعار خود نباید جامعه را به فضای انحرافی بکشانند، افزود: اگر کسی بخواهد به این پست ارزشمند در اسلام دست پیدا کند باید حقیقت و صداقت مداری را سرلوحه اعمال خود قرار دهد.

یوسف پور، به اسلامی کردن دانشگاهها در کشور اشاره کرد و گفت: باید انقلاب فرهنگی و ستاد نمایندگی ولی فقیه و دانشجویان دانشگاه تلاش کنند تا محیط دانشگاه یک محیط تربیتی و اسلامی باشد.

وی با اعلام اینکه اگر فضای جامعه ملتهب باشد فضای دانشگاه مخدوش خواهد شد، گفت: همه ما موظف هستیم که دانشگاه را انقلابی کنیم.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه در دوم اردبیهشت سال 57 به فرماندهی معمار کبیر انقلاب نهاد مقدس سپاه تشکیل شد، اظهار داشت: امروزه سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی به لحاظ نظامی در جایگاهی قرار گرفته که رهبر فرزانه انقلاب در پیام خود می گوید اگر اسرائییل دست به کاری بزند ایران تلاویو را با خاک یکسان می سازد.

یوسف پور افزود: امروز جامعه به تعامل، دوستی و اخلاق مداری بیشتر از گذشته نیاز دارد و باید بیشتر به افکار عمومی و مردم جامعه احترام گذاشت.