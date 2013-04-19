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۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

مشایخ خواستار شد:

نامزدهای انتخابات پایبند امنیت ملی کشور باشند

نامزدهای انتخابات پایبند امنیت ملی کشور باشند

نوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه نوشهر گفت: نامزدهای انتخابات باید پایبند به امنیت ملی کشور باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ در خطبه های امروز نمازجمعه نوشهر با اشاره به انتخابات 24 خرداد اظهار داشت: نامزدها باید پایبند به امنیت ملی کشور باشند.

وی افزود: کسانی می تواند وارد میدان انتخاباتی شوند که رقابت خود در چهارچوب نظام باشد و ملتزم و متعهد با اسلام، انقلاب، امام و رهبری باشند.
 
مشایخ، صداقت و سلامت را از ویژگی های نامزدها اعلام کرد و افزود: نباید با هدف کسب جایگاه و منافع، مردم را با وعده و وعیدها فریب داده بلکه حضور در رقابت انتخاباتی باید با هدف خدمت به مردم باشد.
 
وی رعایت بایدها و نبایدها را از اولویت اخلاق انتخاباتی دانست و افزود: متاسفانه برخی نمی توانند پیروز میدان رقابت باشند دست به رفتارهای غیر قانونی می زنند تا امنیت نظام دچار تهدید شود.
 
مشایخ با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها در شهرها و روستاها اظهار داشت: مردم حواسشان باشد شوراهای آینده شهر و روستا دارای نقاط ضعف شوراهای فعلی و گذشته نباشد و به کسانی رای بدهند تا بتوانند فرصت های پیشرفت و تکامل را بیشتر از قبل فراهم سازند.
 
خطیب نمازجمعه نوشهر، به انفجارهای اخیر در آمریکا پرداخت و گفت:این چه منطقی است که هزاران کودک در افغانستان و سوریه و عراق قربانی جنایات جنگی آمریکایی ها و غربی ها می شود صدای جوامع غربی و آمریکایی و مراکز بین المللی به اصطلاح حقوق بشر در نمی آید ولی در آمریکا بر اثر یک انفجار باید تمام دنیا هزینه ی خودکامی های غربی ها شوند.
 
وی افزود: آمریکایی ها بدنبال آن هستند تا چهره اسلام را خشن نشان دهند در حالی که اسلام دین بزرگواری، کرامت و صلح است و هیچ مسلمانی بدنبال وضعیت انفجار و خونریزی نیست.

امام جمعه نوشهر اضافه کرد: این انفجارات توسط خود آمریکایی ها بوسیله دست نشان دهنده های طالبانی و القاعده خود طراحی و اجرا می شود تا افکار عمومی را در جهت مباحث اخیر کره شمالی تحریک کنند و از سوی دیگر به بهانه تامین امنیت داخلی اسلحه در اختیار مردم قرار دهند تا منافع شان در تجارت اسلحه تامین شود.

کد مطلب 2035750

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