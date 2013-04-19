نامزدهای انتخابات پایبند امنیت ملی کشور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ در خطبه های امروز نمازجمعه نوشهر با اشاره به انتخابات 24 خرداد اظهار داشت: نامزدها باید پایبند به امنیت ملی کشور باشند.

وی افزود: کسانی می تواند وارد میدان انتخاباتی شوند که رقابت خود در چهارچوب نظام باشد و ملتزم و متعهد با اسلام، انقلاب، امام و رهبری باشند.

مشایخ، صداقت و سلامت را از ویژگی های نامزدها اعلام کرد و افزود: نباید با هدف کسب جایگاه و منافع، مردم را با وعده و وعیدها فریب داده بلکه حضور در رقابت انتخاباتی باید با هدف خدمت به مردم باشد.

وی رعایت بایدها و نبایدها را از اولویت اخلاق انتخاباتی دانست و افزود: متاسفانه برخی نمی توانند پیروز میدان رقابت باشند دست به رفتارهای غیر قانونی می زنند تا امنیت نظام دچار تهدید شود.

مشایخ با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها در شهرها و روستاها اظهار داشت: مردم حواسشان باشد شوراهای آینده شهر و روستا دارای نقاط ضعف شوراهای فعلی و گذشته نباشد و به کسانی رای بدهند تا بتوانند فرصت های پیشرفت و تکامل را بیشتر از قبل فراهم سازند.

خطیب نمازجمعه نوشهر، به انفجارهای اخیر در آمریکا پرداخت و گفت:این چه منطقی است که هزاران کودک در افغانستان و سوریه و عراق قربانی جنایات جنگی آمریکایی ها و غربی ها می شود صدای جوامع غربی و آمریکایی و مراکز بین المللی به اصطلاح حقوق بشر در نمی آید ولی در آمریکا بر اثر یک انفجار باید تمام دنیا هزینه ی خودکامی های غربی ها شوند.

وی افزود: آمریکایی ها بدنبال آن هستند تا چهره اسلام را خشن نشان دهند در حالی که اسلام دین بزرگواری، کرامت و صلح است و هیچ مسلمانی بدنبال وضعیت انفجار و خونریزی نیست.

امام جمعه نوشهر اضافه کرد: این انفجارات توسط خود آمریکایی ها بوسیله دست نشان دهنده های طالبانی و القاعده خود طراحی و اجرا می شود تا افکار عمومی را در جهت مباحث اخیر کره شمالی تحریک کنند و از سوی دیگر به بهانه تامین امنیت داخلی اسلحه در اختیار مردم قرار دهند تا منافع شان در تجارت اسلحه تامین شود.