به گزارش خبرنگار مهر از قم، آيت‌الله رضا استادي در خطبه‌هاي اين هفته نماز جمعه قم كه در شبستان امام خميني حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد‏، انتخابات رياست جمهوري را حساس دانست و تاكيد كرد: مراحل برگزاري انتخابات از پيش از ثبت نام تا روز راي گيري و اعلام نتايج نوعي امتحان براي مردم و كانديداها است.

وي در توصيه اي به نامزدهاي احتمالي انتخابات اظهار كرد: كسي كه فكر مي كند در اين انتخابات ثبت نام كند، يا از او تقاضا مي شود اعلام كانديداتوري كند و پس از آن سخنراني و تبليغات مي‌كند در همه مراحل يادش باشد كه در حال امتحان است.

به گفته رئيس شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، رئيس جمهور شدن هم قواي جسمي مي‌خواهد و هم آرامش روحي لازم دارد و كانديداها بايد بدانند آيا قدرت اين كار اجرايي سنگين را دارند.

آيت‌الله استادي تاكيد كرد: اگر اين كار از كسي ساخته نباشد ولي اقدام به ثبت نام كند‏، اين نوعي بي‌تقوايي است.

امام جمعه قم تصريح كرد: اينكه ديگران را تخريب و درباره فعاليت‌هاي انجام شده سياه نمايي مي‌كنند و 30 سال خدمات گذشته را زير سئوال ببرند تا خودشان راي بياورند درست نيست.

وي در مورد صرف هزينه هاي كلان در تبليغات برخي كانديداها اظهار كرد: اين سئوال براي مردم بوده و هنوز هم هست و تاكنون كسي به آن جواب نداده كه مخارج ميلياردي انتخابات از كجا تامين مي‌شود؛ اين مخارج از جيب كانديداها هزينه مي‌شود يا خداي ناكرده از دولت است يا افراد ديگري اين هزينه را تامين مي‌كنند؟ كسي كه اين پول‌ها را تامين مي‌كند چه قصدي دارد و اگر اين هزينه‌ها از دولت تامين مي‌شود كه مشكل دارد.

به ارتش افتخار مي‌كنيم

آيت‌الله استادي در بخش ديگري از سخنان خود به فرارسيدن روز ارتش اشاره كرد و گفت: يكي از بهترين جملاتي كه مقام معظم رهبري درباره ارتش فرمودند اين بود كه ارتشي‌ها افتخار كنند كه در ارتش خدمت مي‌كنند.

وي افزود: اين يك واقعيت است چراكه ارتش مملكت ما ارتش امام زمان(عج) است، يعني كل ارتشي‌ها سرباز امام زمان(عج) هستند، همان طور كه حوزويان و اهل علم اين جايگاه را دارند.

وي گفت: كجاي دنيا ارتشي وجود دارد كه فرمانده كل آن يك مجتهد جامع الشرايط و نايب امام زمان(عج) باشد، بنابراين ما هم بايد به اين ارتش افتخار كنيم.

آيت‌الله استادي موفقيت ارتش در نبرد 8 ساله جنگ تحميلي و دستيابي به پيشرفت‌هاي مختلف در صنايع نظامي را از ديگر ويژگي‌هاي ارتش ذكر كرد و گفت: به واسطه خدمت عظيمي كه ارتش مي‌كند و توفيقي كه خداي متعال داده كه ارتش تحت فرماندهي يك مجتهد جامع الشرايط است، آن رعبي كه بايد در دل دشمن وجود داشته باشد تا حدودي قرار دارد.

رئيس شوراي عالي حوزه‌هاي علميه با بيان اينكه ارتش پاسدار مملكت است اظهار كرد: اگر كسي بخواهد به كشور لطمه بزند ارتش جمهوري اسلامي ايران آماده دفاع است.

به گفته اين عضو جامعه مدرسين، خدمات بزرگ ارتش، توفيق از ناحيه خداوند متعال است و ارتشي‌ها بايد افتخار كنند كه در اين لباس خدمت مي‌كنند و مي‌توانند چنين خدماتي انجام دهند.

آيت‌الله استادي ارتقاي سطح معنويت در ارتش را مورد تاكيد قرار داد و گفت: امروز در ارتش ما قرآن و نهج البلاغه و مسائل ديني مطرح است؛ اين خيلي مهم است كه ارتش يك كشور متدين باشد، براي همين مردم به ارتش علاقه مند هستند و به آن افتخار مي‌كنند.

امام جمعه قم سرباز امام زمان بودن را وجه اشتراك ارتشي‌ها و حوزويان دانست و با اشاره به وظيفه سنگيني كه بر عهده اين دو گروه است اظهار كرد: همان طوري كه به طلبه‌ها گفته مي‌شود كارهاي بد آنها به كيان روحانيت لطمه مي‌زند، ارتشي‌ها هم بايد در انجام مسئوليت‌ها و رفتارهاي خانوادگي و اجتماعي مراقب باشند كه به كيان ارتش لطمه نخورد.