تازه هاي " كتاب " و " ادبيات "

در ادامه سلسله نشست هاي ادبي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ، نشستي ويژه به منظور بررسي وضعيت ترجمه آثار ادبي ايران در خارج از كشور ، در شبستان حوزه هنري برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست ادبي كه فردا - چهارشنبه - پانزدهم تيرماه ، ساعت 30/18 برگزار خواهد شد ، نويسندگاني چون : احمد دهقان ، شهرام شفيعي ، محمد رضا بايرامي ، اميرحسين فردي و رضا اميرخاني حضور خواهد يافت .



اين گزارش حاكي است از جمله ميهمانان اين نشست ؛ " محمد الامين " اديب و مترجم معاصر عرب است كه عراقي الاصل و مقيم كشور لبنان است ، نامبرده قرار است به بيان تجربيات خود در زمينه ترجمه آثار نويسندگان و ادباي ايراني بپردازد . از جمله فعاليت هايي كه امين در حوزه ترجمه آثار ادباي ايراني انجام داده ، گزيده اي از اشعار مرحوم " سهراب سپهري " است .



گفتني است جلسات مذكور در حوزه هنري ادامه خواهد يافت ، چندي پيش ، اولين نشست با حضور " پال اسمپراكمن " مترجم آمريكايي برگزارشد .



برندگان " قلم زرين " شناخته شدند / هيچ اثري در بخش داستان كوتاه و رمان جايزه نگرفت

برگزيدگان سومين جشنواره قلم زرين " انجمن قلم ايران " ، عصر روز سه شنبه چهاردهم تيرماه ، همزمان با روز قلم در حوزه هنري شناخته شدند . بخش پژوهش ، هيات داوران متشكل از محمد رضا سرشار ، شمس الدين رحماني ، خسرو آقاياري ، كامران پارسي نژاد و رضا اسماعيلي ، پس از بررسي آثار مكتوب در اين بخش ، پژوهش " امام حسين ( ع ) در شعر معاصر عرب " را به قلم دكتر انسيه خزعلي به عنوان اثر برتر ( اول ) معرفي كردند .





اين گزارش حاكي است كه از دو اثر پژوهشي " سنت و نوآوري در شعر معاصر " به قلم قيصر امين پور و " گونه هاي نو آوري در شعر معاصر ايران " به قلم كاووس حسن لي نيز تقدير شده است .



همچنين در بخش شعر ، با داوري پرويز بيگي حبيب آبادي ، علي رضا قزوه ، عباسعلي براتي پور ، مرتضي اميري اسفندقه ، رضا اسماعيلي و حميد سبزواري ، آثار دو شاعر به صورت مشترك ، " زين نقره واژگون " سروده خسرو احتشامي و " چين كلاغ " سروده مرتضي اميري اسفندقه ، رتبه برتر( اول ) را به دست آوردند . ضمنا محمد علي مجاهدي با كتاب " يك بغل شعر " ، هرمز فرهادي بابادي با كتاب " براي صحبت سيبي كه سرخ بود و حسود " و حميد رضاحامدي با كتاب " پرسه در سپهر " مشتركا مورد تقدير داوران شعرقرار گرفتند .



به گزارش مهر ، در بخش داستان كوتاه و رمان ، هيچ اثري شايسته احراز رتبه برتر شناخته نشد و تنها اثر مصطفي مستور به خاطر كتاب " من داناي كل هستم " سپاس گرفت .



هفتمين دوره كتاب سال ولايت برگزار مي شود

هفتمين دوره كتاب سال ولايت همزمان با ايام ميلاد با سعادت حضرت زهرا (س) در مشهد برگزار مي‌‏شود .



وي با اشاره به اين كه از سه سال گذشته جشنواره به معرفي آثار پيرامون سيره ، شخصيت ، آثار و معارف يكي از ائمه ( س ) به طورخاص مي پردازد ، افزود : در سال جاري جشنواره كتاب سال ولايت پيرامون سيره و شخصيت امام سجاد (ع) كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي منتشر شده ، خواهد پرداخت و جايزه هيات داوران به نويسندگان و ناشران و موسسات فعال در عرصه گسترش معارف اهل بيت ( ع ) اختصاص مي يابد .



به گفته معراجي ، درهفتمين جشنواره كتاب سال ولايت از نويسندگان و فرهيختگاني كه عمرخود را به نگارش و تحقيق در ساحت مقدس اهل بيت (ع) صرف كرده اند ، ناشريني كه طي سال هاي گذشته در چاپ و نشر آثار اهل بيت (ع) همت والايي نشان داده اند و در بخش كودك و نوجوان از پديدآورندگان آثار بديع حوزه ولايت تجليل مي شود . جشنواره كتاب سال ولايت طي سال هاي گذشته همزمان با نيمه شعبان , سالروز ميلاد با سعادت منجي عالم بشريت امام زمان (عج) برگزار خواهد شد .



رشت " به رنگ نيلوفران " ميهمان مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : مراسم ياد بود سيد محمد عباسيه كهن - شاعر متعهد انقلاب اسلامي ، پانزدهم تير ماه با حضور تعدادي از شاعران مطرح كشور در شهرستان رشت برگزار مي شود . به گزارش مهر ، اين ويژه برنامه كه " به رنگ نيلوفران" - نام يكي از كتابهاي زنده ياد عباسيه كهن - نام گرفته است ، با حضور شاعراني چون : ابوالقاسم حسينجاني ، دكتر غلامرضا رحمدل ، مصطفي محددثي خراساني ، حسين اسرافيلي ، كريم رجب زاده ، عبدالرضا رضايي نيا و مجيدي مرادي رودپشتي برگزار مي شود . اين گزارش حاكي است سيد محمد عباسيه كهن از شاعران برجسته و متعهد گيلان است كه در طول سالهاي زندگي خويش براي اعتلاي فرهنگ و هنر تلاش زيادي كرد . وي دبير آموزش و پرورش بوده و از سال 70 تا 75 مسئووليت انجمن شعرحوزه هنري گيلان را بر عهده داشت.



از مجموعه آثارش مي توان به " رنگ نيلوفران " ، " شهر من عشق " و " بين خودمان باشد" اشاره كرد . اين شاعر همچنين كتابهاي گزيده ادبيات معاصر ، يك كاروان شقايق و داوينچي آه مي كشد را نيز از خويش بر جاي گذاشته است.





جشنواره شعر " ميلاد سرخ " در تبريز برگزار مي شود

جشنواره شعر " ميلاد سرخ " با ياد و خاطره حماسه سترگ سالار شهيدان ؛ حضرت اباعبدالله ( ع ) در تبريز برگزار مي شود . به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، شاعران و نوقلماني كه در زمينه ولادت آن امام بزرگوارآثاري در قالب " شعر " خلق كرده اند ، تا پانزدهم مرداد ماه فرصت دارند اشعار خود را به نشاني تبريز - صندوق پستي 3631 - 51385 دبيرخانه جشنواره شعر ميلاد سرخ ارسال كنند . گفتني است اين جشنواره همزمان با ايام ميلاد امام حسين ( ع ) در تبريز برگزار خواهد شد .





مسابقه ادبي " غزل فاطمي " برگزار مي شود

حوزه هنري كرمانشاه مسابقه ادبي غزل فاطمي را در دو بخش مدح و مرثيه ، سي ام تيرماه برگزار مي كند . به گزارش مهر ، مديرحوزه هنري استان كرمانشاه ، با اعلام اين خبر افزود: مسابقه مذكور با هدف ترويج فرهنگ فاطمي ، شناسايي استعدادهاي جوان دربخش شعر و بيان فضايل ومناقب حضرت صديقه طاهره (س) برگزار مي شود و از آثار برتر اين مسابقه نيز مجموعه اي منتشر خواهد شد. علاقه مندان جهت شركت در اين مسابقه مي توانند آثارخود را در بخش هاي مذكور و با موضوع ياد شده تا هجدهم تيرماه جاري به حوزه هنري كرمانشاه ، واقع در ابتداي خيابان خيام ، شماره 43 ارسال كنند . به گزارش مهر ، به نقل ازستاد خبري دبيرخانه كتاب سال ولايت ، بنا به گفته مسئول دبيرخانه هفتمين دوره كتاب سال ولايت ، اين جشنواره مانند سالهاي گذشته كه در حوزه كتاب‌‏ ها و آثار مكتوب چاپ اول پيرامون سيره و شخصيت اهل بيت (ع) فعاليت مي كرد ، در سال جاري نيز در بحث تاليف ، تهيه و تدوين ، تحقيق متون كهن و ترجمه به بررسي آثار منتشر شده در سال 1383 مي پردازد.وي با اشاره به اين كه از سه سال گذشته جشنواره به معرفي آثار پيرامون سيره ، شخصيت ، آثار و معارف يكي از ائمه ( س ) به طورخاص مي پردازد ، افزود : در سال جاري جشنواره كتاب سال ولايت پيرامون سيره و شخصيت امام سجاد (ع) كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي منتشر شده ، خواهد پرداخت و جايزه هيات داوران به نويسندگان و ناشران و موسسات فعال در عرصه گسترش معارف اهل بيت ( ع ) اختصاص مي يابد .به گفته معراجي ، درهفتمين جشنواره كتاب سال ولايت از نويسندگان و فرهيختگاني كه عمرخود را به نگارش و تحقيق در ساحت مقدس اهل بيت (ع) صرف كرده اند ، ناشريني كه طي سال هاي گذشته در چاپ و نشر آثار اهل بيت (ع) همت والايي نشان داده اند و در بخش كودك و نوجوان از پديدآورندگان آثار بديع حوزه ولايت تجليل مي شود . جشنواره كتاب سال ولايت طي سال هاي گذشته همزمان با نيمه شعبان , سالروز ميلاد با سعادت منجي عالم بشريت امام زمان (عج) برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در، هيات داوران متشكل از محمد رضا سرشار ، شمس الدين رحماني ، خسرو آقاياري ، كامران پارسي نژاد و رضا اسماعيلي ، پس از بررسي آثار مكتوب در اين بخش ، پژوهش " امام حسين ( ع ) در شعر معاصر عرب " را به قلم دكتر انسيه خزعلي به عنوان اثر برتر ( اول ) معرفي كردند .اين گزارش حاكي است كه از دو اثر پژوهشي " سنت و نوآوري در شعر معاصر " به قلم قيصر امين پور و " گونه هاي نو آوري در شعر معاصر ايران " به قلم كاووس حسن لي نيز تقدير شده است .همچنين دربا داوري پرويز بيگي حبيب آبادي ، علي رضا قزوه ، عباسعلي براتي پور ، مرتضي اميري اسفندقه ، رضا اسماعيلي و حميد سبزواري ، آثار دو شاعر به صورت مشترك ، " زين نقره واژگون " سروده خسرو احتشامي و " چين كلاغ " سروده مرتضي اميري اسفندقه ، رتبه برتر( اول ) را به دست آوردند . ضمنا محمد علي مجاهدي با كتاب " يك بغل شعر " ، هرمز فرهادي بابادي با كتاب " براي صحبت سيبي كه سرخ بود و حسود " و حميد رضاحامدي با كتاب " پرسه در سپهر " مشتركا مورد تقدير داوران شعرقرار گرفتند .به گزارش مهر ، درهيچ اثري شايسته احراز رتبه برتر شناخته نشد و تنها اثر مصطفي مستور به خاطر كتاب " من داناي كل هستم " سپاس گرفت .