تازه هاي " كتاب " و " ادبيات "

|اولين دو سالانه هفت حكيم پارسي گو برگزار مي شود
|بنياد حافظان فرهنگ و هنر ايران با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با هدف آشنايي مردم ايران و ديگر كشورها با يادگارهاي فرهنگي ، همايش دوسالانه " هفت حكيم پارسي گو " را برگزار مي كند .
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به گزارش خبرنگار فرهنگ وادب مهر، بنياد حافظان فرهنگ و هنر ايران ، به مناسبت بيست و سومين سالگرد تاسيس بنياد در مرداد وشهريور 1384 اولين دوسالانه بزرگداشت هفت حكيم پارسي گو را برگزار مي كند .
دراين همايش دوسالانه سلسله سخنراني هايي توسط استادان و صاحبنظران درباره بازشناسي سيماي حكماي ادب فارسي انجام مي شود ، همچنين بيش از ده عنوان كتاب درباره زندگي وآثاراين حكما به دست چاپ سپرده خواهد شد .
دكترحسين احمدي مدير بنياد حافظان فرهنگ درباره اين همايش گفت : هيات مديره بنياد تصميم گرفت كه اين دوسالانه را امسال با شكوه وگستردگي زيادي برگزار كند ، به اين دليل برنامه هاي مذكوردرچند نقطه ازكشورو شهرهاي مختلف برگزار خواهد شد . ما قصد داريم كه برخي از اين برنامه ها را در كشور هاي ديگر هم برگزار كنيم و مردم اين كشورها را با فرهنگ وادب ايران آشنا كنيم .
وي از حكيم ناصر خسرو قبادياني ، حكيم عمر خيام ، حكيم ابوالقاسم فردوسي ، حكيم نظامي گنجوي ، حكيم قاآني شرواني ، سعدي و خواجه حافظ شيرازي به عنوان حكيماني نام برد كه در اين دوسالانه از آنها تقدير مي شود .
|" محمد الامين " مترجم و اديب معاصر عرب به ايران آمد
|در ادامه سلسله نشست هاي ادبي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ، نشستي ويژه به منظور بررسي وضعيت ترجمه آثار ادبي ايران در خارج از كشور ، در شبستان حوزه هنري برگزار مي شود .
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به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست ادبي كه فردا - چهارشنبه - پانزدهم تيرماه ، ساعت 30/18 برگزار خواهد شد ، نويسندگاني چون : احمد دهقان ، شهرام شفيعي ، محمد رضا بايرامي ، اميرحسين فردي و رضا اميرخاني حضور خواهد يافت .
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