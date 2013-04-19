کلاس توجیهی مربیگری شمشیربازی اسلحه اپه در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست هیئت شمشیربازی استان اردبیل بعد از ظهر جمعه در حاشیه این دوره آموزشی گفت: کلاس توجیهی مربیگری در راستای برنامه های آموزشی هیئت و با هدف تربیت مربیان جوان، با انگیزه و علاقمند بویژه در شهرستانها برگزار شد.

هادی صباغی به اشاره به برگزاری این دوره در محل آکادمی شمشیربازی استان یادآور شد: در این دوره یک روزه که مربیانی از شهرستانهای سرعین، نیر و اردبیل حضور داشتند، شرکت کنندگان با اصول و مبانی مقدماتی و اصلی مربیگری در اسلحه اپه آشنا شدند.

به گفته وی اصول و مبانی مربیگری، طراحی تمرین، اصول اولیه گرم کردن و سرد کردن، مبانی مقدماتی مربیگری اپه و... از مهمترین موارد تدریس شده در این کلاس بود.

صباغی با بیان اینکه مدرس این دوره فردین مجردآزاد مربی تیمهای منتخب اپه استان و داور درجه 2 ملی فدراسیون بود، بیان داشت: در پایان این دوره گواهی حضور در کلاس مربیگری به شرکت کنندگان اعطاء می شود.

وی با اشاره به برگزاری کلاس توجیهی مربیگری اسلحه فلوره طی روزهای پایانی سال گذشته متذکر شد: این دومین کلاس توجیهی مربیگری در طی یک ماه گذشته است که از سوی کمیته آموزش هیئت شمشیربازی استان برگزار می شود.

به گزارش مهر، همچنین ملی پوش شمشیربازی اردبیلی حاضر در مسابقات جهانی جوانان کراواسی که با خودداری از مصاف با ورزشکار اسرائیلی در همان دور اول از مسابقات حذف شده بود، وارد اردبیل شد.

در مراسم استقبال از امیررضا کنعانی جامعه ورزش و شمشیربازی استان و مسئولان و اعضا بسیج ورزشکاران اردبیل حضور داشتند.

امیررضا کنعانی بازیکن تیم ملی جوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان در کشور کرواسی به جهت همگروهی با حریف رژیم اشغالگر قدس و در پیروی از سیاست های اصولی نظام و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از مسابقات کنار کشیده بود.

وی در مسابقات قهرمانی جهان طی سال گذشته در کشور روسیه نیز در دو رده نوجوانان و جوانان دو ار با حریف اسرائیلی برخورد کرده و انصراف داده بود.