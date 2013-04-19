نظارت بهداشتی برمناطق زلزله زده تا ماه اینده ادامه دارد/ تردد های غیر مجاز مرز های شرقی را تهدید می کند

محمد مهدی گویا که به منظور بازدید از مناطق زلزله به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود در گفتگو با مهر گفت: به منظور پیشگیری از الودگی آب شرب در اثر شکستگی لوله ها لذا نمونه برداری از آب آشامیدنی به میزان دو بار تا 20 روز آینده در دستور کار مراکز بهداشتی قرار دارد.

وی حذف مالاريا در جنوب شرق كشور و همچنين تشديد برنامه بيماريابي سل را از مهم ترين برنامه ها ی اجرایی در سال جاری عنوان کرد.

گویا افزود: به دلیل همجواری مناطق شرقی کشور با کشورهای پاکستان و افغنستان و تردد های غیر مجاز اتباع بیگانه احتمال بروز بیماری هایی همچون مالاریا، فلج اطفال و سرخک مرز های شرقی را تهدید می کند.

وی گفت: خوشبختانه به دنبال اقدامات انجام شده، ميزان بروز موارد مالاريا در كشور طي سال گذشته به حداقل ممكن در طول 40 سال اخير رسيده است.



وی خاطرنشان ساخت: تعداد 1200 فرد مبتلا به مالاریا در سال گذشته در کشور شناسایی شد که 500 مورد آن در اثرانتقال محلي و 700 مورد نيز از خارج به داخل كشور وارد شده بود.

وی گفت: این آمار در حالیست که در طی 4 سال گذشته تعداد مبتلایان به این بیماری 18 هزار نفر بوده است.

گویا با اشاره به تشدید برنامه های کنترلی در خصوص ریشه کنی مالاریا در جنوب شرق کشور افزود: بیماریابی و شناسایی افراد مبتلا به سل نیز به عنوان یکی از مهمترین اولویت ها امسال در دستور کار قرار دارد.