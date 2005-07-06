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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۶

دولت ، فرهنگ مكتوب و تسهيلات قانونمند ( 25 )

احمد پوري : استفاده ازامكانات مالي دولت در فرهنگ ، نبايد زمينه ساز دخالت مستقيم قوه مجريه دراين حوزه شود

احمد پوري : استفاده ازامكانات مالي دولت در فرهنگ ، نبايد زمينه ساز دخالت مستقيم قوه مجريه دراين حوزه شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : احمد پوري - نويسنده و مترجم ادبي ، گفت : اهالي قلم نه تنها از " دولت آينده " ؛ بلكه از همه دولتها انتظار دارند فضليت هنر و قلم پاس داشته شود و ممنوعيت ها و فشار را در برابر عقيده كمتر كنند و امكانات براي ارايه و عرضه هنر بيشتر باشد تا زمينه رشد بيشتر جامعه فراهم گردد .




اين نويسنده درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،  با بيان اين مطلب افزود :  اگر كاري با اهالي قلم و هنر نداشته باشند ، اين طيف ، خودشان مي توانند رشد پيدا كنند و حتي درعرصه بين المللي نيزتوانمندي هاي فكري خويش را نشان بدهند ، كه اين امر با ايجاد محدوديتهاي زياد و بستن دست هنرمند  در ارايه هنر آزاد ، امكان پذير نخواهد بود  . 

احمد پوري خاطرنشان ساخت :  بايد ازطرف دولت ،  حمايتهايي ازهنرمنداني كه مي توانند در عرصه جهاني قد علم كنند ، طراحي و اجرا شود ، به اين مفهوم كه بايد امكاناتي دراختيارنامبردگان قرار بگيرد تا بتوانند آثارشان را در سطح جهاني عرضه كنند ، در اين زمينه دولت بايد از امكانات مالي خود استفاده كند ، البته بايد  توجه داشت كه استفاده ازامكانات مالي دولت ، نبايد زمينه ظهور فرمايشي و دستوري قوه مجريه را دراين حوزه به وجود بياورد . 

اين نويسنده و مترجم ادبي ياد آور شد : هميشه در مورد مسائل و مشكلاتي كه مربوط به اهالي قلم است ، صحبت هايي شده  ، اما در عمل ، خبر خاصي نبوده است ، اميدوارم دولت جديد كارهاي نيمه تمام گذشته را به اتمام رساند و حداقل سابقه خوبي در پرونده خود ثبت كند ، به هر حال هر كاري كه درجهت رفاه حال هنرمند است و درجهت اعتلاي هنر باشد ، بايد از سوي دولت انجام گيرد.

اين نويسنده در پايان به مهر گفت: بايد در زمينه فرهنگي از تمام افكار استفاده شود ، يعني مرز بندي خودي وغيرخودي كنار گذاشته شود ، به نظر من  اگر در زمينه فرهنگ ، از تجارب و عقايد قشر وسيعي از هنرمندان استفاده شود ، مي تواند بسيار مفيد و موثر  باشد.

کد مطلب 203579

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