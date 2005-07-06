احمد پوري : استفاده ازامكانات مالي دولت در فرهنگ ، نبايد زمينه ساز دخالت مستقيم قوه مجريه دراين حوزه شود









اين نويسنده درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : اگر كاري با اهالي قلم و هنر نداشته باشند ، اين طيف ، خودشان مي توانند رشد پيدا كنند و حتي درعرصه بين المللي نيزتوانمندي هاي فكري خويش را نشان بدهند ، كه اين امر با ايجاد محدوديتهاي زياد و بستن دست هنرمند در ارايه هنر آزاد ، امكان پذير نخواهد بود .

احمد پوري خاطرنشان ساخت : بايد ازطرف دولت ، حمايتهايي ازهنرمنداني كه مي توانند در عرصه جهاني قد علم كنند ، طراحي و اجرا شود ، به اين مفهوم كه بايد امكاناتي دراختيارنامبردگان قرار بگيرد تا بتوانند آثارشان را در سطح جهاني عرضه كنند ، در اين زمينه دولت بايد از امكانات مالي خود استفاده كند ، البته بايد توجه داشت كه استفاده ازامكانات مالي دولت ، نبايد زمينه ظهور فرمايشي و دستوري قوه مجريه را دراين حوزه به وجود بياورد .

اين نويسنده و مترجم ادبي ياد آور شد : هميشه در مورد مسائل و مشكلاتي كه مربوط به اهالي قلم است ، صحبت هايي شده ، اما در عمل ، خبر خاصي نبوده است ، اميدوارم دولت جديد كارهاي نيمه تمام گذشته را به اتمام رساند و حداقل سابقه خوبي در پرونده خود ثبت كند ، به هر حال هر كاري كه درجهت رفاه حال هنرمند است و درجهت اعتلاي هنر باشد ، بايد از سوي دولت انجام گيرد.

اين نويسنده در پايان به مهر گفت: بايد در زمينه فرهنگي از تمام افكار استفاده شود ، يعني مرز بندي خودي وغيرخودي كنار گذاشته شود ، به نظر من اگر در زمينه فرهنگ ، از تجارب و عقايد قشر وسيعي از هنرمندان استفاده شود ، مي تواند بسيار مفيد و موثر باشد.